Reacția Dianei Șoșoacă față de MAE ucrainean

Senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă, preşedintele partidului S.O.S. România a reacţionat la mesajul transmis astăzi de Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean care a declarat că va iniţia sancţiuni împotriva senatoarei pe care o consideră ”o amenințare la adresa securității naționale” a Ucrainei.

”Prin acest atac mârșav la adresa mea, Ucraina își dovedește caracterul de stat abuziv și fascist. Prin această amenințare pe care Ucraina o face la adresa mea, devin de fapt solidară cu minoritatea română din Ucraina care este tratată de Kiev tot ca o amenințare la adresa statului ucrainean, motiv pentru care este desființată sistematic și programatic într-un proces de epurare etnică și de ucrainizare forțată care amintește de Germania nazistă.

Cum își permite Ucraina să amenințe un senator al statului român pentru o propunere legislativă ? De când decide Ucraina ce se întâmplă în Parlamentul României ? Este România un stat ocupat de Ucraina și noi nu am aflat ? Da, este adevărat că Ucraina este ocupant al unor teritorii românești pe care mă lupt să le readuc în sânul patriei mamă, dar de când are Kievul drept de veto asupra politicii României ?

Această amenințare a Ucrainei la adresa mea arată intenția acestui stat de a-i elimina și fizic pe cei care se opun politicilor naziste ale Kievului. Prin declarația MAE ucrainean, este clar că am devenit ținta numărul unu a criminalilor ucraineni. Dar acet lucru nu face decât să confirme justețea propuinerii mele legislative de a returna României teritoriile deținute abuziv de Ucraina !

De asemenea, le amintesc celor de la MAE ucrainean că prevederea mea legislativă are la bazăRezoluția Senatului SUA nr. 148, din 11 iunie 1991, adoptată de Senatul american care stipulează clar ”convingerea Senatului că Statele Unite trebuie să susțină dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova și Bucovina de Nord”. Este și Senatul SUA o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei?

De asemenea, propunerea mea legislativă are ca bază și Declarația adoptată pe 28 noiembrie 1991 de Parlamentul României privind Referendumul din Ucraina și publicată în Monitorul Oficial al României prin care se arată că referendumul din Ucraina din 1 decembrie 1991 ”nu poate avea valabilitate în privința teritoriilor româneşti anexate abuziv de fosta U.R.S.S., teritorii care nu au aparţinut niciodată Ucrainei şi sînt de drept ale României”. Așadar, și Parlamentul României este o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei?”, a spus senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă în reacția sa la mesajul transmis de MAE de la Kiev, citată într-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

Senatoarea mai transmite MAE ucrainean ”să învețe istorie și diplomație” și ”să citească atent” prevederile Actului Final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice.

”În plus, mult utilizatul Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, elaborat la Helsinki la 1 august 1975, pe care toți neștiutorii îl invocă împotriva acestei inițiative, sprijină aceasta reunificare și anexare a teritoriilor noastre la trupul mamă, având în vedere că acest Tratat interzice anexarea prin forță, amenințare cu forță, război, a teritoriilor, dar permite Acordul între state în ceea ce privește teritoriile și frontierele, adică negocierile în acest sens”, a mai declarat senatoarea.

Ea a adăugat că ”Prin propunerea mea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina” am deschis calea către negocieri pașnice și diplomatice privind granițele.

De aceea, amenințările pe care le vehiculează Ucraina sunt dovada că statul lor este slab și nesigur pe sine și că MAE ucrainean nu are argumente, de aceea și recurge la ostilități. Ucraina nu are argumente istorice pentru a ocupa teritoriile românești pe care le are acum în componență în mod abuziv și de aceea singurul răspuns al Kievului este să profereze amenințări. Dar comportamentul fascist al juntei de la Kiev nu mă sperie și mă voi lupta până la capăt pentru redobândirea pământului românesc pe care Ucraina nu doar că îl ocupă samavolnic, dar și supun populația românească purificării etnice, lucru pe care îl voi aduce în atenția instituțiilor internaționale”, a precizat senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România.

