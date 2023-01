Personalități și instituții, decorate de Iohannis, în avans pentru Ziua Culturii. VIDEO

Personalităţi şi instituţii de cultură, între care se numără Irina-Margareta Nistor, Eugenia Vodă, Muzeul Naţional Peleş, Teatrul Naţional din Sibiu, au fost decorate, astăzi, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale,celebrată duminică, într-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni.



Preşedintele Klaus Iohannis a salutat, în cadrul ceremoniei, operaţionalizarea fondurilor din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă care vizează domeniul culturii şi patrimoniului, arătând că îşi doreşte şi ca fondurile destinate reabilitării clădirilor instituţiilor culturale să-şi atingă cât de curând şi la nivelul cel mai înalt scopul.

„Provocările globale cărora trebuie să le facem faţă ne arată cât de importante sunt consolidarea şi modernizarea instituţiilor şi mecanismelor care contribuie la apărarea valorilor pe care cultura le sădeşte, le susţine şi le dezvoltă în societate. De aceea, salut operaţionalizarea fondurilor din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă care vizează domeniul culturii şi patrimoniului. Îmi doresc, de asemenea, ca fondurile destinate reabilitării clădirilor instituţiilor culturale să-şi atingă cât de curând şi la nivelul cel mai înalt scopul”, a spus şeful statului.

Preşedintele Iohannis a afirmat că trupele Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, Companiei „Liviu Rebreanu” a Teatrului Naţional din Târgu Mureş şi cea a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara au oferit publicului, în ultimele decenii, perspective interesante către universul fascinant al diversităţii umane.



„România este recunoscută ca un spaţiu al forţei şi libertăţii de creaţie, care se prezintă lumii în fiecare an la marele Festival Internaţional de Teatru de la Sibiu. Arta dramatică, la fel ca întreaga cultură românească, se bucură de importanta contribuţie a minorităţilor naţionale. Ea îşi găseşte expresia valoroasă în instituţii şi în proiectele acestora, precum cele ale Teatrului Maghiar de Stat ‘Csiky Gergely’ din Timişoara. În rodnica paradigmă a dialogului intercultural, dumneavoastră, colectivele teatrelor naţionale de la Târgu Mureş şi Sibiu, aţi conferit discursului dramaturgic excepţionale probe de măiestrie”, a spus şeful statului.



Iohannis a spus că distincţiile conferite lui Iosif Ion Prunner, dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu”, şi pianistei Axia Marinescu au menirea de a răsplăti misiunea de onoare pe care aceştia au asumat-o pe scene naţionale şi internaţionale, de a sluji prin muzică frumuseţea şi pacea. Şeful statului a spus că cei din Filarmonica Moldova aduc de opt decenii în faţa publicului ieşean, dar nu numai, nume consacrate ale artei interpretative. Totodată, preşedintele Iohannis a precizat că distincţia conferită Muzeului Naţional Peleş este o recunoaştere a abnegaţiei şi a profesionalismului pe care specialiştii muzeului le-au dovedit în conservarea, interpretarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi artistic excepţional al instituţiei.



Şeful statului a menţionat şi că a conferit distincţii directorului general al Romfilatelia, Cristina Popescu, criticilor de film Irina-Margareta Nistor şi Eugenia Vodă şi artistului plastic Puiu Manu pentru îndelungata carieră de profesionişti, prin care au adus aproape de tineri educaţia, filmul, literatura, istoria, ştiinţele, patrimoniul cultural, printr-o excelentă comunicare a culturii către publicul larg.



„În ultimele două secole, elitele noastre culturale au inspirat societatea românească să păşească pe drumul către modernizare şi democratizare occidentală. Românii se mândresc cu personalităţi ale căror opere nu doar au îmbogăţit spiritualitatea şi patrimoniul naţional şi universal, dar ne-au condus şi la asumarea unor valori fundamentale şi a unor obiective naţionale”, a spus preşedintele Iohannis.



El a amintit că a promulgat, în preajma Zilei Culturii Naţionale, legea care dedică anul 2023 cinstirii operelor lui Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu, arătând că evenimentele ce le vor fi dedicate vor contribui la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a istoriei, precum şi a rolului jucat de cultură în dezvoltarea societăţii noastre. Şeful statului a precizat şi că a decis să confere Înaltul Patronaj Programului Cultural Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.



Preşedintele Iohannis a vorbit şi despre războiul din Ucraina, context în care a arătat că în România a generat excepţionale manifestări de solidaritate, inclusiv prin iniţiativele mediului cultural. El a reafirmat că România va acorda şi în continuare sprijin autorităţilor şi cetăţenilor din Republica Moldova, inclusiv în domeniul culturii şi cel al educaţiei.



„Salut rezultatele proiectelor noastre culturale comune şi evoc cu satisfacţie demersul nostru pe lângă UNESCO încununat cu succes pentru înscrierea artei cămăşii cu altiţă în patrimoniul intangibil al umanităţii”, a spus Iohannis.



Iosif Ion Prunner a arătat că distincţiile primite reprezintă un semn că România are un nivel cultural foarte ridicat.



„Cultura este un vârf de lance pentru ţara noastră”, a spus dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu”.



Constantin Chiriac a mulţumit pentru distincţii şi a recitat din marele poet Mihai Eminescu, afirmând că „personalitatea este binele suprem”.



Preşedintele Iohannis a conferit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer Cristinei Popescu, director general al „Romfilatelia”, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler Eugeniei Vodă, critic de film şi realizator de televiziune, şi lui Iosif Ion Prunner, dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu”.



De asemenea, şeful statului a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria B – „Muzica”, pianistei Axia Ioana Cora Marinescu; Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria C – „Artele plastice”, artistului plastic Puiu Manu; Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”, criticului de film Irina-Margareta Nistor şi fondatorului Muzeului Textilelor (comuna Băiţa, judeţul Hunedoara), Florica Zaharia – doctor în arte vizuale.



Preşedintele Klaus Iohannis a oferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor, Categoria D – „Arta Spectacolului”, Teatrului Naţional „Radu Stanca”, Sibiu; Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, Categoria D – „Arta Spectacolului”, Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara şi Teatrului Naţional „Târgu Mureş” – Compania Liviu Rebreanu; Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, Categoria E – „Patrimoniul cultural naţional”, Muzeului Naţional Peleş; Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, Categoria F – „Promovarea culturii”, Filarmonicii „Moldova” Iaşi.



Între cei care au participat la ceremonie s-au numărat ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, preşedintele ICR, Liviu Jicman, consilieri prezidenţiali.

