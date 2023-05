O primă reacție! Iohannis le dă dreptate profesorilor, dar le transmite că lucrurile nu se vor rezolva ușor

Profesorii vor protesta în a patra zi de grevă, însă Coaliția de Guvernare nu reușește să ajungă la rezultate cu sindicatele din Educației. În tot acest timp, șeful statului, cel care a propus România educată a privit de la distanță ani de zile ce se întâmplă în școli. La trei zile de la grevă, Iohannis a avut o primă reacție, fiind întrebat de jurnaliști despre grevă.

Dacă la București, protestele au loc abia joi, în Iași profesorii au ieșit încă de miercuri în stradă pentru a-și striga nemulțumirile.

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat faptul că solicitările dascălilor sunt legitime şi uşor de înţeles, referindu-se la greva din educaţie, iar coaliţie a înţeles să poarte negocierile cu sindicatele şi profesorii, fiind găsite soluţii la parte dintre solicitările revendicate de sindicate.

„Nu există nicio sincopă în discuţii şi sigur greva din învăţământ este o temă foarte serioasă şi sunt foarte bucuros că, în afară de faptul că legile educaţiei au fost adoptate în Parlament, chestiune care este notabilă, în sensul că de multă vreme legi ale educaţiei nu au mai fost adoptate în procedură ordinară în Parlamentul României, în afară de acestea, solicitările profesorilor, ale dascălilor la modul general, am mai spus-o, sunt în bună parte legitime, uşor de înţeles. Coaliţia este în situaţia să negocieze ceva şi mă bucură foarte mult că aceste negocieri se poartă real în format de coaliţie. Au existat mai multe întâlniri şi speranţa mea este să se termine amiabil”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat miercuri la Cotroceni dacă va fi respectat calendarul rotaţiei premierilor, în contextul grevei din educaţie.

Şeful statului a adăugat că „toată lumea a văzut disponibilitatea Guvernului, a premierului, a ministrei Educaţiei, doamna Deca, de a sprijini aceste solicitări”.

„S-au găsit soluţii pentru o serie de puncte revendicate de sindicate. Acestea, şi am avut o discuţie cu conducerea coaliţiei pe această temă, aceste promisiuni vor fi onorate, indiferent cum se duc negocierile, ce a promis Guvernul că este posibil va face. Pe de altă parte, şi sindicatele trebuie să vadă că o negociere se întâmplă în aşa fel încât părţile se întâlnesc undeva la mijloc. E greu de imaginat că toate solicitările vor fi satisfăcute de azi pe mâine, dar chestiunea rămâne în atenţia coaliţiei şi există această promisiune fermă de a lucra pe legea salarizării unice care sigur că va veni cu soluţii pozitive şi pentru angajaţii din educaţie. Asta despre grevă”, a completat preşedintele Klaus Iohannis.

Premierul Nicolae Ciucă a subliniat că speră să se ajungă la un rezultat la un rezultat „astfel încât copiii şi părinţii să nu fie victimele acestui demers”.

„Doresc să subliniez şi eu că Partidul Naţional Liberal, liberalii nu s-au speriat niciodată de greutăţi, şi le-au asumat cu responsabilitate, cu înţelepciune şi au demonstrat că acestea pot fi rezolvate, pot fi duse la bun sfârşit. De aceea, şi astăzi Partidul Naţional Liberal are ca obiectiv rezolvarea problemelor ridicate de sindicatele din educaţie şi îmi asum ceea ce voi declara acum, şi anume că am avut un dialog deschis, îl vom avea în continuare şi considerăm că problemele cadrelor didactice sunt îndreptăţite, dar împreună, aşa cum am procedat în zilele trecute, inclusiv ieri, şi sunt convins că şi astăzi, prin dialog deschis, prin înţelegerea contextului şi prin înţelegerea paşilor pe care îi avem de făcut în continuare pentru a asigura guvernarea şi stabilitatea ţării, vom ajunge la un rezultat astfel încât copiii şi părinţii să nu fie victimele acestui demers”, a afirmat Nicolae Ciucă.

În timp ce premierul le transmite angajaţilor din învăţămint că revendicările vor fi soluţionate în viitoarea lege a salarizării, liderii de sindicat avertizează că, fără o ofertă rapidă și concretă, profesorii nu vor renunţa la protest.

De la grevă, la proteste

Trei mii de cadre didactice au participat la protestul din Iași. Ei au mers în marș pe strada din centrul orașului, prin fața Primăriei. Protestul a luat final cu puțin timp înainte de ora 13.00.

Protestele se vor extinde, astfel că în cursul zilei de joi, vor ieși în stradă mai multe cadre didactice.

La protestul profesorilor se vor alătura și sindicaliștii din poliție, care și ei la rândul lor se declară nemulțumiți de salariile primite.

De asemenea, cât d eucrând și medicii anunță că vor ieși în stradă pentru că nu le sunt plătite gărzile la norma întreagă.

Cu alte cuvinte, avem o țară, sub proteste, iar revendicările lor nu are cine să le asculte pentru că le nivel de Guvern se fac schimbări.