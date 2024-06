Preşedintele USR, Elena Lasconi, i-a transmis, sâmbătă, un mesaj preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, afirmând că liderul liberal ar trebui “să cântărească bine” ceea ce se întâmplă în acest moment în ţară şi “să vină să susţină proiectul USR”.

“În ceea ce-l priveşte pe domnul Ciucă, este un militar de carieră, un domn cumsecade, am auzit de la multă lume. Încă nu am vorbit cu domnia sa, dar urmează să o fac, pentru că sunt omul dialogului. Aş vrea să se gândească bine şi să cântărească bine ceea ce se întâmplă în acest moment în ţară. Şi dacă ne dorim cu toţii ca PSD să nu ajungă la Cotroceni, să vină să susţină proiectul USR. Din păcate, nu prea îl mai dezlipeşte poporul de domnul Ciolacu. Atât doresc să-i spun”, a transmis Lasconi.

Preşedintele USR consideră că binele României trebuie pus mai presus de orgolii.

“E un moment în care ar trebui să se gândească toată lumea bine, să lăsăm orgoliile şi să vedem care este binele României. Din punctul meu de vedere, dacă ne am uni cu toţii, am câştiga cu siguranţă. Dacă nu doresc să se unească cu noi, noi tot vom câştiga. Pentru că vom fi pe fiecare stradă din România, alături de români, le vom transmite ideile noastre, gândurile noastre şi le vom da din sufletul nostru, din emoţia noastră”, a spus Elena Lasconi.

Ea a precizat că va merge la consultările anunţate de premierul Marcel Ciolacu cu privire la data alegerilor prezidenţiale din acest an.

“Aşa cum am spus, sunt omul dialogului şi voi merge. Nu sunt negocieri. Probabil că domnul prim-ministru o să ne spună că cea mai bună variantă este ca prezidenţialele să aibă loc în septembrie. Cutia Pandorei s-a deschis atunci când au făcut ‘comasatele’. Nimeni nu a întrebat pe nimeni, au fost doar ei cu ei, adică PSD şi PNL. (…) Este o mimare a discuţiilor şi a consultărilor. Eu cred că ar trebui să respectăm legislaţia, adică să fie alegeri la termen, dar nu am niciun fel de problemă să intru în luptă şi mâine. (…) Atunci când au făcut ‘comasatele’, PSD şi PNL au decis că jocul de fotbal se încheie în minutul 60 şi nu în minutul 90 cum ar fi trebuit şi, cu toate acestea, am câştigat cu 70%. Comasările, când să fie data, sunt pentru politicieni care se gândesc ce îi avantajează şi ce nu îi avantajează. Aici aveţi o femeie care luptă pentru România. Pe mine nu mă interesează în ce dată se întâmplă, pe mine mă interesează să mergem înainte şi să câştigăm”, a punctat Lasconi.

Referindu-se la existenţa unei echipe de negociere a USR cu PNL, Lasconi a spus: ” Da, avem o echipă superbă. (…) Cu siguranţă, dar vom discuta. Cred că prima întâlnire va fi doar tete-a-tete, adică eu cu domnul general Ciucă şi o să vorbesc, sunt un om al dialogului”.

Întrebată despre atuul său pentru a fi susţinută la preşedinţie de PNL şi de alte forţe de dreapta, încă din primul tur al alegerilor prezidenţiale, Lasconi a susţinut că “pentru asta îi întrebăm pe români”.

“Eu sunt autentică, nu o să îngenunchez niciodată în faţa PSD. Nu am să fac compromisuri de genul acesta. Cam astea sunt atuurile. PNL a greşit de două ori. Ştiţi cum e? E ca şi cum prima dată îţi înşeli nevasta şi spui că ‘Stai puţin că m-am îmbătat’, dar a doua oară de ce ai mai făcut-o?”, a spus Lasconi.

Ea a precizat că nu a fost testată în sondaje pentru prezidenţiale, pentru că nu are încredere în acestea.

“Şi când am candidat la alegerile locale şi în 2000, de exemplu, eram pe locul patru. Nu cred în sondaje. (…) Îmi doresc să câştigăm la prezidenţiale şi dacă îmi doresc aşa va fi, şi la parlamentare cât mai mult. Nu am urmărit îndeaproape alegerile parlamentare în niciun an, sincer, nu am avut interes pentru asta, dar acum, în calitate de preşedinte de partid, voi fi foarte atentă. (…) Noi nu o să impunem de la centru alianţe. (…) Eu cred că nu ar trebui să avem în politică politicieni care să nu ştie să facă administraţie şi ‘gospodăreală’. Dacă noi am avea o clasă politică (…) să facă asta, lucrurile ar merge mult mai bine în România”, a arătat preşedintele USR.

În altă ordine de idei, Elena Lasconi a menţionat că pe cei din USR care au pierdut alegerile “nu îi dă nimeni afară”.

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale

Elena Lasconi a fost desemnată candidata USR la alegerile prezidențiale. Președintele USR a reușit să obțină 94,31% de voturi în Congresul USR. Din cele 581 de buletine de vot utilizate, 531 de voturi au fost în favoarea Elenei Lasconi, Octavian Berceanu a primit 25 voturi (4,44%), iar Dumitru Stanca doar 7 voturi (1,24%).

„Nu m-am gândit niciodată în viața mea că o să ajung în punctul ăsta, dar cred că e bine. E un drum greu, de fiecare dată în viață drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacții”,

Elena Lasconi, președintele USR

„Mă uit la voi şi simt speranţă. Speranţa că anul acesta împreună, uniţi, vom putea salva democraţia din România. Aţi văzut bine, după 9 iunie, ţara este roşie, avem un singur partid stat – PSD. Practic suntem pe cale să auzim o singură voce într-o Românie cu 19 milioane de români. Aceeaşi voce care a destrămat poporul vreme de 34 de ani şi care a gonit de aici de acasă alte cinci milioane de români”, a spus Lasconi.

