Deși PSD l-ar susține pe Ciucă la Președinția României, PNL nu vrea candidați comuni cu PSD și nici nu-l vrea pe Ciolacu premier, în 2024

Actuala alianță de la guvernare, dintre PSD, PNL și UDMR, pare să fi fost doar un compromis menit să asigure liniștea politică în România, până în anul 2024, când vor fi alegeri pentru Președinția României, dar și alegeri parlamentare, europarlamentare și locale.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, la data de 20 martie 2023, pentru a stabili următorii pași în strategia social – democraților în relația lor cu partenerii de la guvernare, în primul rând în raport cu PNL. Reprezentanți ai PSD sugerau, în ultimele zile, că social – democrații l-ar putea susține pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, drept candidat la funcția de președinte al României, în anul 2024. Condiția pusă în schimb de PSD este ca PSD și PNL să aibă candidați comuni la mai multe funcții, nu doar la funcția supremă în stat. PSD speră, astfel, că Nicolae Ciucă ar obține funcția de președinte al României, dar funcția de premier i-ar referi liderului PSD, Marcel Ciolacu. În plus, PSD speră că, inclusiv cu sprijinul filialelor PNL, foarte multe funcții de primari vor reveni reprezentanților PSD.

În PNL, o serie de politicieni cu notorietate se pronunță împotriva colaborării cu PSD, la alegerile din anul 2024. Unul dintre aceștia este Theodor Stolojan, fost prim-ministru și fost președinte PNL. „Noi nu am discutat în PNL încă această problemă, dar punctul meu de vedere personal e categoric împotriva ca cele două partide să meargă împreună în campania electorală. Atunci sigur că punem sub semnul întrebării și democrația din România și multe altele. Până la urmă, de ce avem nevoie de treaba asta și nu revenim la un partid unic în România, dacă PSD și PNL vor să meargă împreună în alegeri? Ele trebuie să meargă separat și rezultatele alegerilor vor arăta mai departe ce trebuie făcut. Al doilea lucru pe care doresc să-l spun este: contrar a ceea ce afirmă domnul Ciolacu, iată, avem un exemplu în Europa, în care nu de ani de zile, de decenii, partidul de dreapta care era al doamnei Merkel și partidul celălalt socialist de stânga mergeau separat în alegeri, dar au participat la guvernare pe urmă împreună, că nu se putea altfel, dacă rezultatul alegerilor arată acest lucru”, a declarat Stolojan într-un interviu la RFI.

La mijlocul anului 2022, același Theodor Stolojan susținea, la Prima Tv, că Nicolae Ciucă, în calitate de președinte PNL, ar fi cel mai potrivit candidat al PNL pentru funcția de președinte al României. „Se bucură la ora actuală de încrederea cea mai mare din partid. Deci, în mod normal, dacă partidul se hotărăşte să aibă un candidat din rândul membrilor Partidului Naţional Liberal, altul cu forţa competitivă a domnului Ciucă nu avem”, susținea Stolojan. Pentru a-și menține vizibilitatea publică și, implicit, șansele în alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă ar trebui ca, după ce va ceda funcția de premier, să devină președinte al Senatului, spunea Stolojan.

Această idee, referitoare la viitorul pe termen scurt al lui Ciucă, este acceptată și de PSD. Acum câteva zile, președintele PSD, Marcel Ciolacu, dezvăluia că, după ce Ciucă va ceda funcția de premier, el nu va face parte din guvernul condus de Ciolacu – nici ca vicepremier, nici ca ministru al Apărării. Ciucă i-a spus lui Ciolacu, viitorul premier, că și-ar dori, din 2023 până în 2024, funcția de președinte al Senatului.

Marcel Ciolacu, președintele PSD și, cel mai probabil, succesor al lui Ciucă în funcția de premier, continuă să-și dorească o alianță PSD – PNL, chiar și după anul 2024. Dar Ciolacu recunoaște lipsa de entuziasm a liderilor PNL față de această variantă. „Am înţeles mesajul lor. Am înţeles şi sondajele din ultimul timp care au ieşit în spaţiul public, comandate de PNL, care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred că am dat un mesaj foarte clar: această Coaliţie poate continua şi după anul 2024. Ca şi om politic, eu nu exclud nicio variantă atâta timp cât avem un program de guvernare şi o guvernare care să răspundă la aşteptările românilor, la nevoile companiilor româneşti. Dacă vom avea această abordare comună, de ce nu să avem şi o alianţă? Acest lucru nu l-am decis, pentru că nu îl decide Ciolacu, cum nu îl decide nici Nicolae Ciucă. Acest lucru îl decid membrii celor două partide. Am văzut reacţia partenerilor şi atunci înseamnă că nu e nevoie să facem asta. Vom merge la alegeri separat. Nu avem nicio problemă. Mă bucură reacţia, să ştiu să nu îi mai obosesc pe colegii mei degeaba”, a explicat Marcel Ciolacu.

