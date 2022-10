Ciolacu, despre impozitele pe locuințe: trebuie să existe o diferențiere în funcție de zonă

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că decizia privind stabilirea impozitelor pe proprietăţi a fost descentralizată către autorităţile locale, menţionând că trebuie să existe o diferenţiere în funcţie de zonă.



Ciolacu a explicat, întrebat în legătură cu amendamentul senatorilor din coaliţia de guvernare privind majorarea cu 50% a impozitelor locale, că pentru această prevedere vor veni norme de la Ministerul de Finanţe.



„La anul nu se măreşte nicio taxă. Prin PNRR, ne-am asumat jaloane de modificare, de scoatere a unor excepţii, lucru care s-a întâmplat, nici anul acesta prin toate modificările la Codul fiscal nu s-a venit cu măriri de taxe. S-au scos anumite excepţii cerute de toate organismele financiare internaţionale, lucru corect. Eu nu am auzit de nicio majorare de taxe”, a afirmat Ciolacu.



Liderul PSD a remarcat, totodată, că România are cele mai mici venituri din UE din impozitarea proprietăţilor.



„Asociaţiile municipiilor reşedinţă de judeţ, oraşelor au spus că neterminându-se digitalizarea sistemului în ANAF nu se poate aplica acea grilă notarială şi atunci s-a luat decizia să se (…) descentralizeze către autorităţile locale. Vorbim de descentralizare, iar când o facem dăm înapoi şi criticăm. Am descentralizat aceste taxe către autorităţile locale, ele creând un echilibru bugetar. Trebuie să ţinem cont de faptul că avem cele mai mici venituri din UE din impozitarea proprietăţilor, sub 2%, media europeană este de 4,6%. Dorim să trăim ca afară, să încercăm. Există o diferenţiere corectă, una este o clădire în mijlocul Bucureştiului şi alta este o clădire în mijlocul municipiului Hunedoara. Vorbim de o plajă pe care am lăsat-o descentralizând acest lucru către autorităţile locale. Anumite autorităţi locale poate nu vor să facă nicio mărire, dar o diferenţiere de zone şi de unde există proprietăţile trebuie să existe”, a menţionat Ciolacu.



El a spus că impozitele locale nu cresc cu 50%. „Este un amendament la care vor veni norme de la Ministerul de Finanţe”, a adăugat preşedintele PSD.



„Trebuie să înţelegem că s-a dus comunismul, a plecat din România, nu mai putem impozita oamenii la fel pe clădiri aflate în alte locaţii, în alte judeţe, tocmai de aceea vor veni normele de aplicare la acel amendament. (…) Nu sunt ministrul Finanţelor, eu sunt în zona legiuitoare. Cei cu legislaţia secundară se ocupă şi vor da norma. Cu adevărat, anumite norme se vor discuta în coaliţie”, a indicat Ciolacu.

