Burduja și Băluță, la Congresul Naațional al PUSL

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis un mesaj de unitate la Consiliul Naţional al Partidul Umanist Social Liberal, subliniind că cele trei ingrediente de care are nevoie România sunt unitate, libertate şi curaj.



“Este o mare onoare să vă adresez astăzi un gând bun din partea Partidului Naţional Liberal. (…) Ştiu un lucru despre dumneavoastră – vă pasă de România. (…) Deci să ne ajute bunul Dumnezeu să ne luminăm împreună şi să fim uniţi, să fim liberi, şi să fim curajoşi. Cred că de aceste trei ingrediente are nevoie România şi cred că dumneavoastră şi noi cu toţii putem să le manifestăm, aici în ţară şi în faţa lumii cu fruntea sus, pentru că suntem la egal cel puţin, dacă nu mai buni decât orice alt popor. Asta este realitatea pe care ne-o demonstrează an după an rezultatele pe care minţile strălucite ale ţării le obţin pe cele mai înalte scene ale lumii”, a afirmat ministrul.



Burduja a adăugat că există competiţie electorală, dar lucrurile care unesc sunt mai importante decât cele care dezbină.



“Avem datoria să fim uniţi. Desigur, suntem într-o competiţie electorală – e frumuseţea democraţiei să fim într-o competiţie electorală, este bună, dar sunt convins că lucrurile care ne unesc sunt mai mult mai importante decât cele care ne dezbină. Şi ele sunt simple: apartenenţa la Uniunea Europeană, la spaţiul euro-atlantic, dorinţa de a da prosperitate tuturor românilor, dorinţa de a trăi într-o ţară mai bună. (…) Ceea ce ne uneşte, dincolo de orice, este datoria de a-i sluji pe români. Cum o facem? Îmi amintesc momentul Snagov din 1995, în care lideri politici de la acea vreme, din toate partidele, s-au pus la masă şi au spus: ‘România are câteva obiective comune şi noi, indiferent de preferinţe şi apartenenţă politică, avem datoria să le urmărim’. De ce nu un ‘Snagov 2.0’ astăzi? De ce nu un moment de unitate? Dacă nu azi, atunci când? Dacă nu azi, cu războiul la graniţă, cu o criză energetică, cu o criză probabil economică, cu o criză morală a arenei publice, când? Şi dacă nu noi, cine?”, a transmis Sebastian Burduja.



La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a evidenţiat că proiectele realizate în această unitate administrativă sunt rezultatul unui efort comun pe o perioadă de 10 ani cu Cristian Popescu Piedone.



“Sectorul 4, în acest moment, arată aşa graţie unui efort comun pe care Cristi, cât şi eu şi colegii mei l-am făcut. Niciodată n-am făcut lucrurile singuri şi de la Cristi am învăţat că efortul în echipă este cel productiv. (…) Am vrut să folosesc această alianţă pentru a demonstra tuturor celorlalte filiale, nu numai din Bucureşti, că împreună putem să facem lucruri extraordinare. (…) Nu vorbim despre lucruri banale, din fericire, vorbim despre extinderi de infrastructură de transport, magistralele M2 – M4, vorbim despre spitale, despre şcoli, despre pasaje rutiere, vorbim despre lucruri despre care, din păcate, primarul Capitalei nu are capabilitatea nici măcar să le gândească, darmite să le facă. Mai nou are şi o pasiune fabuloasă de a povesti ceea ce fac alţii, aşa ceva n-am mai văzut până acum din partea nimănui. Aşadar dorinţa fermă pe care o am e aceea de a lucra împreună, pentru că această colaborare între PSD şi PUSL şi-a dovedit pe deplin şi din plin eficienţa, productivitatea în ceea ce priveşte activitatea la nivelul Sectorului 4”, a punctat edilul.

