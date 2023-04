Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu-i ajută în niciun fel pe credincioșii români din Ucraina, semnalează senatoarea Diana Șoșoacă.

Mesajul reprezintă o declaraţie politică susţinută în plenul Senatului la data de 26 aprilie 2023.

„Bisericile românești sunt închise una câte una în teritoriile ocupate de Ucraina, în timp ce reprezentanții BOR se cearta pe unirea zilei de Paște cu alte culte și nu ajută din nici un punct de vedere românii noștri credincioși din Ucraina, care imploră ajutor. Faptul că aceste biserici țin de Moscova, nu are nicio însemnătate, din câte am învățat Dumnezeu nu are granițe”, argumentează senatoarea Diana Șoșoacă.

Senatoarea face aluzie la o declarație a lui Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Vasile Bănescu ar fi declarat că ”preoții comunităților de etnie română din Ucraina nu aparțin de Patriarhia Română, ci în mod majoritar de Biserica Ortodoxă Ucraineană rămasă în comuniune cu Biserica Ortodoxă Rusă”.

„Întreb și eu BOR-ul și Guvernul României, dacă tot vă îndreptați către globalizare și ecumenism, asta nu ar însemna să nu mai conteze de ce biserică aparții și să intervii? Oare Iisus a făcut diferențe? Oare Iisus a predicat doar pentru unii și pentru alții nu? Nu vi se pare că începeți să îl alegeți pe Barabas?”, se întreabă Diana Șoșoacă.

În mai multe rânduri, senatoarea Șoșoacă a avertizat că statul ucrainean urmărește „asimilarea etnică forțată” a românilor care trăiesc în Ucraina.

