Aurescu laudă eforturile pentru ajutorarea Ucrainei posibile datorită solidarității tuturor românilor

Toate eforturile pentru ajutorarea Ucrainei au fost posibile datorită solidarității tuturor românilor, ceea ce demonstrează faptul că societatea română are maturitatea, forța și determinarea necesare pentru a depăși chiar și cele mai dificile crize, spune mșeful diplomației române, Bogdan Aurescu.

Acesta transmite urări de sănătate și prosperitate tuturor românilor, dar a vorbit și de spre războiul de la graniță.

„Ziua Națională este un reper fundamental pentru noi toți, fie că ne aflăm în țară sau în afara granițelor, un moment de rememorare a Actului istoric de la 1 Decembrie 1918. Indiferent de greutatea vremurilor pe care le trăim, această zi este un prilej pentru reafirmarea conștiinței și unității naționale, a viziunii și a obiectivelor fundamentale, inclusiv de politică externă, ale națiunii române. Într-un context internațional dificil, marcat de agresiunea ilegală, nejustificată și neprovocată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, declanșată la 24 februarie 2022, România a răspuns ferm și multidimensional în sprijinul vecinului său, Ucraina, și al cetățenilor ucraineni, în acord cu valorile democratice pe care le susținem, cu normele dreptului internațional și ale ordinii internaționale bazate pe reguli pe care le promovăm activ. Acțiunea României în acest context nu a fost trecută cu vederea la nivelul comunității internaționale, ci, dimpotrivă, ne-a conturat și mai puternic profilul unui stat activ, responsabil și solidar”, a spus Bogdan Aurescu, potrivit jurnalul.ro.

Aurescu apreciază eforturile pentru ajutorarea Ucrainei ce demonstrează că societatea românească este matură și puternică

El a precizat că „toate eforturile noastre pentru ajutorarea Ucrainei au fost posibile datorită solidarității tuturor românilor”. Acest lucru „demonstrează, o dată în plus, faptul că societatea română are maturitatea, forța și determinarea necesare pentru a depăși chiar și cele mai dificile crize. În plus, spre deosebire de momente precedente în istoria noastră, România de astăzi nu se confruntă singură cu aceste greutăți”.

„România este parte din cea mai puternică alianță de securitate colectivă – NATO, și parte a Uniunii Europene, un spațiu de valori democratice și drepturi fundamentale, de prosperitate și cultură împărtășite. Dovadă a încrederii de care se bucură țara noastră în acest context și a importanței sale la nivel regional sunt, printre altele, organizarea cu succes la București, în premieră, a Reuniunii miniștrilor afacerilor externe din statele membre NATO, la 29-30 noiembrie 2022, precum și găzduirea Reuniunii Liderilor de la München (Munich Leaders Meeting – MLM), eveniment prestigios, care constituie formatul restrâns al Conferinței de Securitate de la München (Munich Security Conference – MSC). 2022 este, totodată, anul în care am marcat 160 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Externe al României – 160 de ani de diplomație română modernă. Păstrând ca reper activitatea diplomaților care au contribuit la întemeierea României unite, democratice și moderne, acțiunea și conduita diplomatică sunt în continuare dedicate aceluiași scop fundamental de protejare și promovare a valorilor, intereselor și obiectivelor țării noastre și ale bunăstării și securității cetățenilor noștri. Apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor români de peste granițe, inclusiv a celor legate de identitate, limbă, conștiință face parte din mandatul diplomației române. În acest sens, consolidarea dialogului și a legăturilor cu membrii comunităților românești constituie o linie de acțiune prioritară a diplomației române, inclusiv prin oferirea unor servicii consulare eficiente și prin susținerea promovării valorilor identității noastre culturale și spirituale”, a mai spus ministrul.

Șeful diplomației române a mai spus că Ziua Națională este momentul în care avem datoria să onorăm memoria tuturor celor care au contribuit la devenirea României de astăzi, amintindu-ne cu respect de voința și priceperea celor care au făcut posibilă atingerea idealului național, repere care trebuie să ne călăuzească și în atingerea obiectivelor actuale, cu speranță și încredere în viitorul pe care îl construim împreună.

