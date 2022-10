Tiktok mediază incredibila ascensiune a scriitoarei Coolen Hoover

Partea frumoasă a Americii e că miracolele pot să se întâmple. E singurul loc de pe pământ în care visele pot prinde viață. Dinamica pieței editoriale, competiția între scriitori celebri, pofta pentru citit a majorității, presa cu pagini dedicate fac imposibilul posibil. La ei nu e ca la noi. Găștile literare nu există. Telentul e extravaganța, nu apartenența la un club.

Dar cum să scrii un bestseller? Rămâne obsedanta întrebare a celor care vor să devină scriitori prizați de marele public. Încă de când mă ocupam de concursurile literare și promovam mulți tineri pe Bookiseala.ro, le spuneam că nu există o rețetă de succes. Doar pasiune, talent și perseverență.

Coolen Hoover este azi o scriitoare celebră. Are 41 de ani. A vândut peste 20 de milioane de cărți. E bogată. Trăiește doar din scris. Visul oricărui publicist.

Decide ce vrei să fii! Urmează-ți calea!

Când s-a apucat de așternut idei, conflicte și stări, într-un format electronic, era vara anului 2011. Avea vârsta de 32 de ani. Hoover câștiga 9 dolari pe oră, ca asistentă la un centru de consiliere. Totul a pornit de la un teatru. Fiul său de șapte ani aștepta să-și intre-n rol. Pentru a nu se plictisi în timpul repetițiilor, a împrumutat laptop-ul mamei ei. Era fascinată de cultura slam (un performance, în care poeții citesc în fața publicului, dar și al juriului care deliberează pe loc). Inspirată din versurile melodiei Head Full of Doubt/Road full of promise (Cap plin de îndoieli/Drum plin de promisiuni n.a.), a trupei de folk-rock Avett Brothers, inspirațională pentru mulți tineri depresivi, s-a așternut la scris.

Versul “Decide what to be, and go be it” a fost lansatorul de rachetă al carierei sale. A început să scrie romanul “Indecent”, despre o fetiță singură care se bucură de poeziile slam. Șefa ei a lăsat-o să scrie și în timpul orelor de lucru, pentru că-i plăcea povestea. L-a publicat pe Amazon, ca selfpublishing. A avut norocul de a fi descoperită de un blogger de literatură, foarte citit de publicul tânăr.

În urmă cu zece ani se bucura ca un copil că a vândut șase cărți. Acum, vinde milioane

“Mamă, am vândut șase cărți unor necunoscuți,” își amintește, pentru The New York Times, cea care i-a dat viață. A doua zi au fost 60. Și de aici a început urcușul.

Susținută de cei apropiați, dar fără vreun agent literar sau editură, a mai scris romanul “Slammed.” A rupt audiențele. Tinerii s-au năpustit pe e-book.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Cartea e un roman scris la persoana întâi. Lake, o fată de 18 ani, rămâne orfană de mamă. Împreună cu ea și cu fratele ei se mută în celălalt colț al Americii, fără a i se spune adevăratul motiv. Mama a găsit un job mai bun. Așa i se explică. Adolescenta se îndrăgostește de vecinul Will, un băiat simpatic. El o invită la o serată slam. Împărtășește cu el iubirea, dar și drama. Și el a rămas fără părinți. Dar, în timpul primelor ore de școală, descoperă că Will este nimeni altul decât profesorul de engleză. Se despart, pentru că el nu-și putea risca jobul, trebuind să aibă grijă de fratele lui mai mic, rămas orfan. Lake suferă al doilea șoc. Află adevăratul motiv al mutării lor. Mama era grav bolnavă. S-au mutat la celălalt colț al Americii, pentru că acolo exista un medic specializat pe tratamente paleative.

Tiktok a mediat slava

Adolescenții, avizi de povești, au prizat drama emoțională.

Autoarea a știut să gestioneze succesul. Pe paginile ei de socializare își punea mereu ipostaze autoironice. Tiktok a mediat slava.

Își mai amintește că înainte de apariția romanului “Slammed” dormea împreună cu soțul – șofer de tir – și cu cei trei copii, într-o remorcă. După șase luni de la apariția romanului, se bucură de primii bani din drepturile de autor: 50.000 de dolari. Îi dă tatălui vitreg, majoritatea banilor, pentru producția trailer-ului de succes.

A început să scrie a treia carte. Astfel, se lasă de serviciu și se dedică exclusiv scrisului. “Point of Retreat” – noua poveste romanțată pentru tineri – îi consacră celebritatea. Urmează an de an parcursul editorial.

De peste 46 de săptămâni pe locul 1 în The New York Times of Books

Încep să se prăvălească peste ea editorii, agenții literari. Și-a păstrat drepturile de autor doar pentru edițiile digitale! Câștigă milioane pentru simplul fapt că a perseverat, iar cei din jurul ei au susținut-o.

Este de peste 46 de săptămâni pe locul 1 în The New York Times of Books. Fanii o urmează, precum evangheliștii, scriu reporterii ziarului american. Și-au făcut un cult pentru ea.

Haștagul #collenhoover a strâns 2,5 miliarde de vizualizări pe TikTok.

Dar care e secretul reușitei?

Majoritatea autorilor de succes au izbândit din cauza ecranizării poveștilor lor, precum „Twilight”, „Harry Potter” sau își construiesc un brand scriind pe un șablon deja consacrat. Hoover este altceva. Ea scrie eclectic despre iubiri imposibile, personaje chinuite din cauza violenței domestice, abuzuri de droguri. Știe să ridice tensiunea intrigii. Conduce cititorul prin cotloane nebănuite, explică un critic de carte.

A publicat în unsprezece ani 27 de romane. Combinații captivante de sex, dramă și răsturnări neașteptate de situații.

Coolen Hoover nu se înscrie într-un gen literar. Sau vreun curent la modă. Pur și simplu își servește cititorii cu povești captivante despre dramele vieții și lupta pentru a fi sau a deveni. Iubirea este liantul întregii sale opere. Citiți-o! Au apărut și în România trei cărți la editura Epica, singura specializată pe romane pentru adolescenți.

Verity

Noua carte a lui Coolen Hoover

Ultima carte a celebrei autoare, apărută și în limba română

“Personajul Lowen Ashleigh este o debutantă literară, cu mari probleme financiare. Acceptă oferta soțului unei autoare de succes care suferă din cauza unui accident, Verity, de a-i continua opera. Cotrobăie prin notițe și descoperă un manuscris. Un jurnal din ziua morții copilului lor. N-ar vrea să-l rănească pe Jeremy, angajatorul ei, dar se îndrăgostește de el și se întreabă cum să-i mărturisească secretul distrugerii familiei sale”, scrie Goodreaders despre Verity, romanul lui Coolen Hoover, aflat de 46 de săptămâni în Top New York Times of Books.

