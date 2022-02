Povestea unui click-byte internațional. Subiect AstraZeneca

Povestea unui click-byte internațional. Sub titlul: „Critics of AstraZeneca Vaccine “Probably Killed Hundreds of Thousands,” Oxford Scientist Says” (Criticii vaccinului AstraZeneca „Probabil a ucis sute de mii,” zice un om de știință de la Oxford), preluat și de „România liberă,” Bloomberg denaturează sensul declarației respectivului cercetător.

Titul s-a rostogolit în întreaga media anglo-saxonă. Adevărul e ca la Radio Erevan. „Ivan nu a ucis cu Pobeda lui. Pobeda i-a fost distrusă de un elefant.”

Vorbind pe postul BBC despre politicieni și oameni de știință, profesorul Sir John Bell a spus: “Ei au deteriorat reputația vaccinului, într-un mod care a avut ecou în jurul restului lumii.” Asta este declarația BBC. A fost reinterpretată abuziv.

"Daunele aduse reputației vaccinului AstraZeneca „probabil a ucis mii,” titrează mai îndulcit The Guardian. În subtitlu, publicația londoneză explică, totuși, că politicienii și oamenii de știință au afectat reputația vaccinului anti-Covid. The Times: "Oxford jab smears probably killed hundreds of thousands, says scientist" (Acuzațiile publice formulate de Oxford, "probabil a ucis sute de mii," zice un om de știință.)

Povestea unui click-byte internațional. Care era, totuși, tema principală?

Zeci de publicații din întreaga lume au preluat titlul care denatura mesajul omului de știință. Bloomberg nu a dat link-ul către articolul BBC: AstraZeneca vaccine: Did nationalism spoil UK's 'gift to the world'? (Vaccinul AstraZeneca: Naționalismul a stricat „cadoul Marii Britanii oferit lumii?) Fergus Walsh, medicul jurnalist de la BBC, a pus o întrebare în titlu. Apoi, fiecare publicație a căutat senzaționalul. "Vaccinul Oxford-AstraZeneca a fost o poveste britanică de succes - un vaccin de producție locală dezvoltat și lansat în mai puțin de 12 luni. Ambiția era uriașă: crearea unui vaccin bun pentru toată lumea. Dar au ieșit în cale politica și naționalismul? În Marea Britanie, aproape jumătate din populația adultă a primit două doze ale vaccinului AstraZeneca împotriva Covid-19. Se pare că a salvat mai multe vieți, până în prezent, decât inoculările Pfizer și Moderna la un loc. Cu toate acestea, acum abia dacă mai este folosit de Serviciul Național de Sănătate. Peste 37 de milioane de englezi au primit doza de rapel. Doar 48.000 dintre acestea au fost AstraZeneca, zice comentatorul. Vaccinul a fost exclus din UE și nu a fost niciodată aprobat în Statele Unite. "Deci cum am ajuns aici?" se întreabă medicul reporter BBC. "Am vorbit cu oameni de știință, politicieni și comentatori despre soarta vaccinului Oxford-AstraZeneca, catalogat de miniștri drept „darul Marii Britanii pentru lume," pentru un documentar la BBC Two," a mai spus dr Walsh. Unii colegi consideră că Bloomberg a pus titlul intenționat, pentru a asupri și mai mult prestigiul vaccinului AstraZeneca. Cititorii care consideră presa occidentală drept o școală, pot fi dezamăgiți. Marile lupte se dau pe terenurile informațiilor și nu cu soldații la granița unei țări.

