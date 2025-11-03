Decizia Guvernului de a reduce la 90.000 numărul permiselor de muncă pentru muncitorii din afara Uniunii Europene, e semnul clar că economia intră într-o fază de apărare. Ministrul Florin Manole vorbește despre „anticiparea problemelor sociale”, dar în spatele formulei tehnocrate se ascunde o realitate simplă: se anunță un val de disponibilizări, iar Executivul încearcă să lase loc pe piața muncii pentru românii care își vor pierde joburile.

E o mișcare prudentă, dar tardivă. În ultimii ani, România a devenit tot mai dependentă de forța de muncă din Asia, o realitate ignorată în discursul politic, dar evidentă în șantiere, restaurante și fabrici. Patronatele cer mână de lucru, sindicatele cer protecție pentru angajații locali, iar Guvernul încearcă să împace imposibilul: să salveze imaginea socială, fără să lovească economia.

Problema de fond nu e numărul permiselor, ci lipsa unei politici coerente în domeniul muncii. De ani de zile, statul român funcționează pe principiul improvizației: importăm forță de muncă, atunci când avem nevoie, o limităm când ne temem de șomaj și revenim la punctul zero la fiecare ciclu electoral. Între timp, salariul minim e mereu „în analiză”, iar companiile se pregătesc să reducă personalul.

Reducerea contingentului la 90.000 e mai degrabă o reacție politică la un context economic fragil decât o strategie. Dacă ar fi fost o decizie planificată, Guvernul ar fi venit și cu un pachet de măsuri pentru reconversie profesională, stimulente pentru angajatori și o strategie de menținere a românilor activi pe piața muncii.

România nu poate funcționa doar cu lozinci despre „prioritatea cetățeanului român”. Pentru că, între șomajul care se anunță și deficitul de forță de muncă, țara riscă să rămână prinsă într-o zonă gri: nici nu-și apără lucrătorii proprii, nici nu-și mai poate permite să-i respingă pe cei care vin să muncească.

Această decizie nu vorbește despre control. Vorbește despre teamă. Iar teama, în economie, nu a fost niciodată o strategie câștigătoare.

