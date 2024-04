Dacă luptătorii împotriva cancerului sunt antrenați, de ce luptătorii împotriva propagandei sunt uciși?

Dacă limfocitele T-Helper pot fi antrenate în laborator pentru a lupta împotriva cancerului, de ce nu ar exista un factor imun și contra propagandei, cancerul social ce năpădește corpul public?

Imunologii și geneticienii de la Universitatea Stanford din California cercetează de mai mulți ani activitatea limfocitelor numite CAR-T, limfocite T modificate prin bioinginerie, un fel de SPP-ișți prezidențiali duși să facă mușchi la sală.

Limfocitete antrenate pot deveni gladiatori

Echipa de cercetători a extras dintre luptătorii naturali ai organismului – celulele T – organizate într-un adevărat Minister al apărării corpului uman, câteva celule și le-au dat mai multe proteine în laboratoare să devină și mai puternice, semănând cu celulele Stem. După o dietă sportivă, asistată de biologi și ingineri, apărătorii deveniți gladiatori, prin munca de laborator, au fost readuși în mediu natural și puși să se bată cu celulele canceroase. În unele cazuri, aceștia distrug tumorile din plămâni și din sâni, chiar sunt eficienți împotriva leucemiei, dovedindu-se capacitatea de performanță în urma antrenării lor, susțin sursele Nature.

…dar obosesc repede

S-a demonstrat că celulele imunitare, modificate de bioingineri, atacă și chiar vindecă cancerul, dar tind să se epuizeze dacă lupta durează mult timp. Acum, două echipe de cercetare separate au găsit o modalitate de a întineri aceste celule: să le facă să semene mai mult cu celulele stem.

Cercetările sunt aprofundate și de profesorii de la Universitatea Texas. Ambele echipe au descoperit că celulele imunitare personalizate – denumite celule CAR T – revigorate cu anumite proteine, pot combate cancerul.

Revista Nature

Celulele CAR T sunt fabricate din celulele imunitare, limfocitele T, izolate din sângele persoanei care urmează să primească tratament pentru cancer sau altă boală. Celulele sunt modificate genetic pentru a recunoaște și ataca dușmanul (celulele neoplazice). Odată înarmate cu antigen himeric (CAR), limfocitele sunt readuse în organism și puse să lupte cu invadatorii, celulele maligne, ce se dezvoltă haotic, evidențiază ultimul articol științific pe subiect.

Extrapolând munca de cercetare a geneticienilor la cea a combaterii propagandei din corpul social, am putea spune că s-ar putea descoperi – în oglindă – apărători naturali. Bine antrenați, aceștia ar putea lupta împotriva propagandei, noul cancer social.

“Hrăniți-vă cu minciuni doar din sursele oficiale!”

Vă mai amintiți de sloganul din timpul pandemiei? “Luați-vă informații doar din sursele oficiale,” modificat, odată cu dezvăluirile privind insuficienta testare a vaccinului anti-Covid: “Serviți doar minciunile din surse oficiale!”

Pentru că lockdown-ul a fost un prim test de anduranță socială, a urmat rapid războiul din Ucraina. Propaganda s-a rafistolat. Au apărut instituții de combatere a fake-news-urilor ( a știrilor incorecte politic), Fact-checkerii, cerberii internetului, au luat cu asalt presa liberă, algoritmii s-au antrenat pentru a reduce relevanța adevărului, în vederea menținerii unei psihoze colective: frica de mai rău.

Ecologia, marea brambureală ideologică, de sorginte marxistă

Presa mainstream occidentală s-a dedat la cele mai odioase mistificări. De la morții de la Bucea, la elicopterul fără pilot, de la Parkinsonul lui Putin (nedovedit în cele din urmă), la nedemonstrata relație de cauzalitate dintre creșterea dioxidului de carbon și încălzirea globală, jurnalismul a ajuns fata din casă a establishmentului, care dorește o nouă ordine mondială. Vom discuta separat despre canalele de dezinformare ale Moscovei, dar acestea fac parte dintr-un regim autoritar, nu democratic, cum se prezintă lumea bună.

Rețeaua Globală de Jurnalism de Investigație a întocmit o listă de resurse pentru jurnaliștii care acoperă subiectul războiului din Ucraina. După cum vedeți cu ochiul liber, nu mai există un CNN-live, ca-n timpul “Furtunii în deșert,” al doilea război din Irak, cu reporteri relatând din câmpul de luptă, ci surse recomandate, de parcă degustătorii de coniac ar trebui antrenați la gustul de vodcă. Vorba bunicii: “Ceva nu pușcă,” adică ce se pune pe masă nu e mâncare kosher.

Cine finanțează “sursele de încredere?”

Dar care sunt sursele de încredere, în viziunea rețelei globale de jurnaliști de investigație? Înainte de a parcurge lista, trebuie să dezvăluim cine sunt sponsorii asociației mondiale de ziariști „corecți politic”: Ford Foundation, Humanity United, the Reva & David Logan Foundation, Craig Newmark Philanthropies, Fondation Nicolas Puech, the Oak Foundation, and the Open Society Foundation, a lui George Soros. “Afară-i vopsit gardul, înăuntru e leopardul,” nu?

Dintre cele mai reprezentative instituții de referință, locul din care jurnaliștii comozi își iau minciunile oficiale, pe primele locuri, în ordinea relevanței, sunt: Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Centrul pentru Reziliența Informațiilor (CIR), rețeaua Vice World News, Elint News.

Dacă prima dintre toate trei, ISW, este condusă de Robert Kegan, nimeni altul decât soțul Victoriei Nuland (un fel de ministru de externe american pentru Europa de Est – inventatoarea anticorupției din România), Centrul pentru Reziliența Informațiilor (CIR), de un conclav de foști ofițeri de informații ai Marii Britanii. Ambele institute, zise independente, sunt finanțate de industria de armament și de guvernele din Commonwealth. Rețeaua de jurnaliști-activiști ai Vice, care se adresează mai ales tinerilor, este controlată de Societatea Deschisă, ONG-ul lui George Soros. Pentru ca fandacsia să fie amplă, printre donatorii Vice se află și acționari ai Pfizer, care au făcut bani promovând vapingul printre tineri.

Și pentru ca demonstrația existenței unui clan de interese în spatele listei cu “surse de încredere” să fie oablă, pe ultima poziție se clasează Elint News, o altă coțcărie publicistică, finanțată de beneficiarii războiului electronic – EW – Electronic Warfare. Aceștia sunt specializați în bruierea semnalelor electronice ale „inamicului,” cu scopul creării fenomenului de „Fog of War” (ceața de război).

Nimeni nu vrea să extirpe tumoarea propagandei din corpul social

Odată relevată panorama de interese din spatele – așa zisei societăți civile – de fapt, în civil – mai are sens să antrenăm limfocitele T din corpul social? Nu. Repunerea Constituției americane și a celorlalte norme fundamentale în drepturi reprezintă soluția, fără inginerii sociale. Primul Amendament, gândit de părinții fondatori ai SUA, interzice adoptarea oricărei legi care să îngrădească libertatea de exprimare, să limiteze libertatea presei.

Dar cine să se mai gândească la profitorii războaielor? La originile propagandei? De ce s-a stârnit campania de combatere a fake-news-urilor de către producătorii otrăvurilor sociale din post-adevăr?

Rațiunea pare ucisă de cancerul social: propaganda.

„Terapia de ultimă oră a cancerului CAR-T este acum cercetată în India – cu o zecime din cost. O echipă condusă de imunologul Crystal Mackall de la Universitatea Stanford din California și cercetătorul în terapie celulară și genetică Evan Weber de la Universitatea Pennsylvania din Philadelphia au comparat mostre de celule CAR T, utilizate pentru tratarea persoanelor cu leucemie. La unii, cancerul a răspuns bine la tratament; la alții nu a avut efecte. Cercetările continuă” – scrie revista Nature.

