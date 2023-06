Cine a aruncat în aer barajul de pe Nipru?

Un mare baraj din sudul Ucrainei, regiune ocupată de ruși, a fost distrus ieri dimineață, provocând potop de ape și evacuări rapide. Rusia și Ucraina s-au învinuit reciproc pentru comiterea a ceea ce amândouă țări, aflate în conflict, au descris actul drept unul terorist. Cine este noul Nero din această ecuație cu duble necunoscute?

Locuitorilor din aval de barajul Kahovka, de pe râul Nipru, din zona Herson, li s-a transmis „să facă repede tot ce pot pentru a-ți salva viața,” potrivit șefului administrației militare a regiunii Herson din Ucraina, citat de CNN.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate al Ucrainei.

Volumul de apă este, conform specialiștilor, de 18 miliarde mc. Ca o comparație, cel mai mare baraj din România, după Porțile de fier, este cel de la Vidraru, cu 465 de milioane de mc. Deci, un volum de patru mii de ori mai mare decât cel care, în caz de dezastru, ar rade de pe fața pământului orașul Pitești.

Grupurile nucleare de la Zaporoje au fost închise

Videoclipul cu dronă, postat pe rețelele de socializare, a arătat peretele distrus al barajului și torenții de apă care se prăvăleau spre sud. S-au iscat valuri de peste cinci metri, conform relatărilor de pe Twitter și Telegram! Sursele de gaz au fost deconectate. Localitățile au fost decuplate de la rețeaua de electricitate.

Apa din baraj alimenta și centrala nucleară de la Zaporoje.

Nipru este o cale navigabilă spre sud-estul Ucrainei. Peste treizeci de orașe, printre care și Herson, cu peste 300.000 de locuitori, au fost evacuate. Legătura fluvială cu forțele rusești din sud a fost distrusă.

Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a confirmat marți distrugerea barajului într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, spunând că evaluează amploarea distrugerii și calculează zonele probabile de inundații.

Într-o declarație video postată pe Telegram, Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiunea Herson, numit de Ucraina, a dat vina pe forțele ruse.

Cui îi folosește distrugerea barajului?

Agențiile de presă ruse au declarat că barajul, controlat de forțele ruse, a fost distrus prin explozii, în timp ce un oficial din Rusia a spus că este un atac terorist – prescurtarea rusă pentru un atac al Ucrainei.

Cine avea interesul să arunce în aer barajul? Rușii sau ucrainienii?

O întrebare destul de dificilă, în contextul propagandei de război.

Ucrainienii au tot anunțat contraofensiva împotriva armatei ruse, care controlează peste 18 % din teritoriul Ucrainei. Rușii au pus dragoni și au săpat tranșee pe sute de km.

Nefiind strategi militari, nu ne putem da seama cui prodest? Să existe planuri rusești de autodistrugere?

Greu de crezut. Am fost printre primii care am învinuit SUA de aruncarea-n aer a gazodoctului Nord Stream II. Numai un nebun putea crede că Rusia și-a tăiat calea de export a gazului său. Din vara anului trecut, fel de fel de instituții fac investigații și nimeni nu are vreo concluzie. Apar sporadic prin presă, date parțiale care, bineînțeles, învinovățesc Rusia.

De când CNN-ul nu mai e live într-un teatru de război, ne-am pus întrebarea ce se coace în spatele tăcerii lucii?

E greu de crezut că rușii și-au sabotat trupele din sud, prin tăierea căii de transport a armamentului și a produselor alimentare.

Așa arată contraofensiva?

Mai mult, ce interes avea Rusia să pună în pericol funcționarea centralei nucleare de la Zaporoje?

Ucrainienii, asistați de serviciile de intelligence occidentale, au anunțat pe toate canalele că va organiza contraofensiva. În cazul continuării lentorii militare, i s-ar tăia speranța de accedere în NATO.

Contraofensiva anunțată pare că se duce spre un război total, de distrugere, conform principiului lui Nero “după noi potopul.”

Oricine a făcut asta, ruperea barajului Nova Kahovka are consecințe grave atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Unii comentatori de limbă engleză de pe Twitter susțin că trupele speciale ale Armatei ucrainiene au aruncat în aer barajul Kahovka pentru a inunda pozițiile defensive rusești, de pe malul stâng al Niprului, unde s-au construit linii de apărare, facilitând marea debarcare ucraineană. Cui îi pasă că mii de civili ucraineni se vor îneca?

Actul terorist a lăsat Crimeea, o zonă extrem de bogată în producții agricole, fără cel mai important canal de irigare.

Să fie, totuși, un act deliberat al forțelor rusești pentru a zădărnici contraofensiva ucraineană? Poate fi și această ipoteză luată în considerare?

La război, ca la război

Noile conflagrații nu mai respectă etica de război. Strategiile de atac sunt mai mult distructive. Cine are interesul ca Occidentul să pompeze bani pentru reconstrucția Ucrainei? Cine? Rușii?

Puține argumente s-ar aduna, de-o presă oablă la cap, pentru acuzarea rușilor de aruncare în aer a barajului, vital pentru zona ocupată.

Să repetăm, toate ținuturile din sudul barajului erau ocupate de ruși? Ce interes ar fi avut generalii de la Moscova? Să-și taie craca de sub picioare?

”Toată arta războiului se bazează pe înșelătorie,” avea să scrie Vladimir Volkoff, în Tratatul de dezinformare, lucrare obligatorie în timpul studenției noastre la Jurnalistică.

Ceva nu pușcă în sabotajul ăsta, demn de cartea istoriei.

VOCILE LUMII

Venik

Utilizator de twitter

„Distrugerea barajului hidrocentralei Kahovka de către forțele speciale ale Armatei Ucrainiene va permite batalioanelor să lanseze atacuri în zona Herson și în regiunea de nord-vest a Hersonului (marcată cu roșu). Acest lucru ar trebui să fie posibil în 72 de ore,” scrie Venik pe Twitter.

