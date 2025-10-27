Profitul rapid, marketingul agresiv și încrederea oarbă a pacienților au creat o bulă care s-a spart brutal.

Cazul de la clinica privată “Armonia” din Constanța este mai mult decât o tragedie medicală, este radiografia unui sistem care a început să creadă că eticheta „privat” ține loc de competență, de reguli și de morală. O femeie de 29 de ani a murit, după o naștere, iar în urma anchetei s-a descoperit o realitate greu de imaginat: sânge păstrat în frigidere casnice, dezinfectanți expirați, documente incomplete, lipsă de semnături medicale. Nimic din ceea ce ar trebui să însemne siguranță, procedură sau respect față de pacient.

Ministerul Sănătății a ridicat autorizația de funcționare, dar prea târziu pentru o viață pierdută. Tragedia de la „Armonia” arată că, dincolo de aparențele unei clinici „de elită”, multe unități private funcționează într-un vid de control real. Profitul rapid, marketingul agresiv și încrederea oarbă a pacienților au creat o bulă care s-a spart brutal, lăsând în urmă o familie distrusă și o societate furioasă.

În România, privatul a fost vândut ca sinonim al calității, dar cazurile din ultimii ani, de la incendii în spitale, până la malpraxis ascuns sub contracte, arată că sistemul medical, fie public, fie privat, are aceeași boală: impunitatea.

Responsabilitatea nu se măsoară în acțiuni de imagine, ci în controale constante, în sancțiuni aplicate, în licențe retrase imediat ce apar nereguli. Dacă o clinică privată nu poate asigura standarde minime de siguranță, nu este un spital, este o întreprindere comercială cu risc letal.

Poate că moartea acestei tinere va forța statul să revină la ceea ce ar trebui să fie: garantul sănătății publice. Pentru că atunci când viața devine un produs și medicina un serviciu vândut la ofertă, pierdem nu doar pacienți, ci și încrederea în ideea de îngrijire.

