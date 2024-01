AUR se ia la trântă cu generalul iarnă, Simion cu generalul evidență

L-am suprins câteva minute pe George Simion în clar-obscurul unui interviu, tip unu-la-unu, cu Anca Alexandrescu, la Realitatea tv. Credeam că e inculpat. S-a descurcat binișor, răspunzând direct, scurt și la obiect întrebărilor mitraliate de colega și prietena mea, moderatoarea emisiunii “Culisele statului paralel!” N-avea trac. Părea înarmat cu armura sincerității. Ratingul a fost pe măsură. Formatul a prins.

Pentru cititorii care n-au urmărit interviul, amintesc tabloul: jurnalista, îmbrăcată în roșu, cocoțată pe un toc de 20, punea întrebări tăioase. Fundalul era negru. Luminile tip reflector băteau în ochii invitatului, pus parcă în scaunul interogatoriului. Anca Alexandrescu părea un procuror. Victima privea mai mult în jos. Dacă moderatoarea și-a propus să reia scenele din închisorile comuniste, i-a reușit. Așa cum am spus și în direct, prezent la capitolul „și alții” de după interviul-eveniment, televiziunea a fost și rămâne un miracol al comunicării pentru că are trei căi de comunicare simultane: scris, audio și video. Cărțile lui Marshall McLuhan ne-au fost de bază în școala de presă. Într-un interviu cu Tom Snyder, profesorul american a plusat la cele enunțate cu: „dacă televiziunea vrea să aibă și mai mari performanțe, mai are nevoie de un ritual, un ritm și un tipar.

Anca Alexandrescu a reușit cocktail-ul de succes: 5 într-unul.

Cititorii noștri vor fi nerăbdători să afle ce a spus George Simion, fiindcă el era subiectul.

AUR nu va trece balta electorală cu „Racul, Broasca și cu Știuca”

A asigurat audiența că nu ne va scoate din NATO și din UE, în cazul în care AUR ia puterea, după alegerile din acest an. A anunțat că nu se va alia cu niciun partid care a mai fost până acum la putere în România.

“Orice partid care nu a făcut până acum parte din coalițiile de guvernare „Racul, Broasca și cu Știuca,” timp de 33 de ani, reprezintă un aliat natural pentru noi,” a declarat ferm.

Liderul AUR, cotat cu 22% din încrederea românilor, a dezmințit o serie de acuzații, ceea ce – conform manualului de semiotică a comunicării politice – ar suna cam așa “qui s’excuse, s’accuse.” Aici, liderul a greșit. Ar fi trebuit să spună o singură frază: “AUR este partidul unității românilor și așteptăm ca toate forțele patriotice să se alăture luptei pentru dărâmarea puterii putrede, corupte și antinaționale.”

Subconștientul l-a trădat pe liderul AUR

Chestionat dacă există în AUR politicieni mai buni decât el, a enumerate o serie de personalități, doar că privirea coborâtă în jos, căutând parcă plachiurile de la tocurile rupte. Fizionomia i-a trădat țâfna.

studio Realitatea Plus

Fiindcă a avut câteva tresăriri ale egoului și pentru a nu i se umfla capul – asemenea politrucilor când ajung la putere – îi voi face cadou cartea mea “Corneliu Coposu: 163 de vorbe memorabile.” Seniorul avea să repete adeseori: „Nu e importantă persoana mea, importantă e ideea legată de viaţa mea. Dacă această idee va triumfa şi dacă ea este îmbrăţişată de prietenii mei şi de opinia publică, apariţia sau dispariţia mea sunt secundare. Totul este să supravieţuiască o atitudine. Dacă aceasta va triumfa, dispariţia mea nu mai este semnificativă!”

Cu reflectorul în ochi, e mai greu să fii charismatic

George Simion s-a maturizat. Are predicatele la el, cum ar spune Maestrul Tatulici. Prin cea ce zice transmite stări. E sigur pe el. Pare bine antrenat. Mai are de lucrat doar la comunicarea non-verbală. Grimasele îi încleștează mușchii feței și-i întunecă aura. Ceea ce îi face mai puțin charismatic. Sigur că e greu să răspunzi cu reflectorul în ochi, ca în beciurile de la Malmaison. Dar orice exercițiu are nevoie de antrenament.

Să vedem ce politician se va mai supune tirului întrebărilor de foc ale Ancăi Alexandrescu! Mai mulți mi-au recomandat să-i împrumut scorbaciul meu. Ar fi prea mult. Victimele n-ar mai veni la vorbitor.

Ajuns acasă, am fost curios să citesc programul politic al AUR. Am descoperit lucruri interesante și consonante ideilor mele. Prima acțiune adevărat suveranistă ar fi răscumpărarea Petromului de la austrieci, plătind proprietarii actuali la justa valoare. Aș mai adăuga și modificarea redevențelor petroliere și de gaz, la fel ca în țările arabe: 60 %. În rest, idei clare și adaptate la context.

La începutul acestei săptămâni, George Simion a anunţat că, până pe data de 1 martie, AUR îşi propune să ajungă pe fiecare stradă din România în cadrul campaniei „Iarna Românilor.” Grassroots-ul a fost întotdeauna câștigător.

„Reprezentanţii Alianţei AUR vor fi alături de românii amărâţi, care au nevoie de sprijin pentru a trece cu bine peste această iarnă dificilă. Prin această campanie, AUR îşi propune să ajungă în cât mai multe localităţi din întreaga ţară, deoarece peste tot în România sunt români care au nevoie de sprijin,” se susţine într-un comunicat.

Liderul AUR a mai informat că, începând cu data de 8 ianuarie, Caravana medicală a partidului îşi reia activitatea, primul judeţ în care se va afla fiind Hunedoara.

În luna ianuarie reprezentanţii AUR vor fi prezenţi la evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române.

Întrebat care a fost anul primei intenții de unire, George Simion a răspuns 1601, în realitate, 1600, dar a luat titlul de absolvire a emisiunii deloc ușoară.

Vocile lumii

George Simion

„33 de ani am fost conduși de alții, unii pro ruși, alții pro americani, alții pro germani, unii chiar germani, unul omul NATO, să mai fie și omul României. În turul doi, o să intre PSD și patrioții Alianței pentru Unirea Românilor. Decizia va fi pe ștampila românilor, ei vor decide cine ajunge la Controceni. (…) Eu voi anunța candidatul AUR imediat ce vor fi alegerile parlamentare. Eu sunt tânăr, am 37 de ani, eu cred că se găsesc președinți buni, dar totodată nimeni nu fuge de luptă în AUR”, a spus Simion, la România tv.

