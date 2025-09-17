Pe parcursul unei veri lungi și fierbinți în SUA, am văzut cum Trump exploatează patru slăbiciuni structurale adânc înrădăcinate.

Mă întorc din Statele Unite în Europa cu o concluzie clară: democrații americani (cu „d” mic) au 400 de zile pentru a începe să salveze democrația SUA. Dacă alegerile de la jumătatea mandatului de toamna viitoare produc un Congres care începe să-l limiteze pe președintele Donald Trump, vor mai exista apoi încă 700 de zile pentru a pregăti transferul pașnic al puterii executive, singurul care poate asigura viitorul acestei democrații.

Operațiunea Salvarea Democrației Americane, etapele unu și doi

Hiperbolă isterică? Mi-ar plăcea să cred asta. Dar în cele șapte săptămâni petrecute în SUA vara aceasta, am fost cutremurat zilnic de viteza și brutalitatea executivă a atacului lui Trump asupra normelor considerate deja stabilite ale democrației americane și de slăbiciunea disperată a rezistenței la acest atac. Există un corp tot mai mare de dovezi internaționale care arată că, odată erodată, o democrație liberală este foarte greu de restaurat. Distrugerea este mult mai ușoară decât construcția.

De aceea, toți democrații, indiferent de partid sau ideologie, trebuie să spere că Partidul Democrat va recâștiga controlul Camerei Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie 2026. Nu pentru politicile lor, care sunt confuze, sau pentru conducerea lor actuală, care este dezastruoasă, ci pur și simplu pentru că democrația americană are nevoie ca Congresul – principalul instrument de control asupra puterii prezidențiale prevăzut în constituția SUA – să înceapă din nou să-și facă treaba. Asta nu se va întâmpla atâta timp cât republicanii, dominați și intimidați de Trump, controlează ambele camere.

S-au făcut multe comparații cu alte preluări autoritare ale puterii, de la Europa anilor 1930 până la Ungaria lui Viktor Orbán, dar ceea ce mă impresionează cel mai mult sunt caracteristicile distincte ale cazului american. Voi menționa doar patru: puterea executivă excesivă; gerrymandering-ul cronic; violența endemică; și modul în care un viitor autoritar poate exploata competiția capitalistă intensă care pătrunde în fiecare domeniu al vieții americane.

Pericolul excesului de putere executivă există de la bun început. Eroul războiului de independență Patrick Henry („libertate sau moarte”) a votat împotriva constituției la convenția de ratificare din Virginia în 1788 tocmai pentru că se temea că îi va oferi unui președinte criminal șansa „de a face o mișcare îndrăzneață pentru tronul american”. De-a lungul secolului XX, președinții ambelor partide au extins „puterea executivă” atât de vag definită în articolul 2 din acea constituție. Mai recent, o Curte Supremă dominată de conservatori a dat sprijin „teoriei executive unitare” dezvoltate de juriști de dreapta. Iar acum, administrația Trump – bine pregătită, spre deosebire de 2017 – a exploatat fiecare colț și fiecare lacună a puterii executive existente, dar și a încălcat pur și simplu legea și a sfidat instanțele care încercau să-l oprească.

Tom Ginsburg, un important constituționalist comparativ american, susține că cea mai mare slăbiciune a constituției SUA nereformate este că oferă legislativelor statale puterea de a trasa granițele electorale. Termenul de gerrymandering a fost inventat încă din 1812. În vremurile recente, redesenarea partizană a circumscripțiilor a devenit tot mai extremă pe măsură ce politica americană s-a polarizat. Apoi, în 2019, Curtea Supremă a declarat că nu poate corecta nici măcar cele mai flagrante cazuri de gerrymandering politic (doar pe criterii rasiale). Așa că acum, la cererea directă a lui Trump, Texasul modifică granițele circumscripțiilor pentru a câștiga cinci locuri în plus pentru republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, iar California anunță că va contraataca prin propriul gerrymandering pentru a câștiga cinci locuri în plus pentru democrați. Nu mai există nici măcar o aparență de imparțialitate în cea mai elementară procedură democratică.

Nicio societate europeană nu se poate compara cu SUA în privința omniprezenței violenței. Rareori trecea o zi vara aceasta fără ca știrile de seară să relateze cel puțin o crimă violentă, inclusiv încă o împușcătură oribilă într-o școală. America are mai multe arme decât oameni. Franța își adoră teatrul politic pseudo-revoluționar, dar SUA a avut atacul mulțimii asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Acum, activistul de dreapta Charlie Kirk a fost împușcat. Înainte ca identitatea atacatorului să fie cunoscută, Elon Musk a spus că „stânga este partidul crimei”, iar Trump a dat vina pe discursul de ură al „stângii radicale”. Va fi un miracol dacă America evită o spirală descendentă a violenței politice, așa cum s-a întâmplat ultima dată în anii 1960. Asta ar putea deveni apoi pretextul pentru ca Trump să invoce Legea Insurecției din 1807, să aducă mai mulți militari pe străzile Americii și să exploateze și mai mult o presupusă stare de urgență.

Între timp, universitățile, liderii din afaceri, firmele de avocatură, platformele media și șefii din tehnologie au eșuat complet în a reacționa colectiv. Fie au stat cu capul plecat; fie s-au umilit prin înțelegeri rușinoase, precum Universitatea Columbia și firma Paul Weiss; fie l-au lingușit pe președinte, precum Mark Zuckerberg. De ce? Pentru că toți urmează logica competiției acerbe de piață liberă și se tem de represalii direcționate. Nu mi-am imaginat vreodată că voi vedea frica răspândindu-se atât de rapid și de departe în America.

Adăugați la asta încercările de a descalifica sau intimida alegătorii, plus amenințarea lui Trump de a interzice votul prin corespondență, și există o reală îndoială în ce măsură alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie viitor vor fi pe deplin libere și corecte. Sarcina democraților de toate partidele este să se asigure că vor fi, pe cât posibil. Sarcina Partidului Democrat (cu „D” mare) este să le câștige în pofida acestor obstacole.

Cheia va rămâne probabil tot în problemele economice de zi cu zi. Aici, în economie, se află speranța paradoxală. Începem deja să vedem tarifele impuse de Trump reflectându-se în prețuri mai mari. Datele despre locuri de muncă se înrăutățesc. „Legea mare și frumoasă” a lui Trump va crește și mai mult o datorie națională uluitoare de 37 de trilioane de dolari. Anul trecut, serviciul acestei datorii a costat deja mai mult decât întregul buget al apărării, de 830 de miliarde de dolari. Dar până când o criză a datoriei va lovi efectiv, aceste riscuri macro rămân îndepărtate și abstracte pentru majoritatea alegătorilor, la fel cum predicțiile despre scăderea PIB-ului au avut puțin impact în dezbaterea referendumului pentru Brexit.

Așadar, marea întrebare este dacă consecințele economice negative ale lui Trump vor fi palpabile pentru alegătorii obișnuiți înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Un observator politic perspicace mi-a sugerat că Trump, plin de venituri din noile tarife, ar putea face un „cadou” electoral în bani alegătorilor, poate prezentat ca o compensație pentru „dificultățile temporare” ale tranziției către o economie MAGA. Ar fi o mișcare populistă clasică.

Cel mai important lucru pentru democrați în următoarele 400 de zile este, așadar, să aducă aceste costuri economice în mod irezistibil în fața alegătorilor. Democrații nu vor câștiga doar vorbind despre apărarea democrației – oricât de important ar fi asta – și cu atât mai puțin angajându-se în războaie culturale. Ei trebuie să urmeze sfatul lui James Carville și să se concentreze neobosit pe problemele de la masa din bucătărie. Procedând astfel, vor arăta și că le pasă cu adevărat de americanii obișnuiți din clasa muncitoare și de mijloc, al căror sprijin l-au pierdut în ultimii 30 de ani.

Apoi urmează etapa a doua, alegerile prezidențiale din 2028. Dar fiecărei zile îi ajung provocările ei. În ciuda tuturor amenințărilor grave la adresa democrației din SUA, deocamdată prima regulă a politicii democratice rămâne valabilă: câștigă următoarele alegeri.