România, 25-27 aprilie 1992. Revenea Regele Mihai în țară, după un exil de 44 de ani. Românii l-au primit în triumf. Minunea de Paști din 1992 rămâne un eveniment unic în istoria creștină a neamului.

“Probabil – un milion de români pe străzi.” Titra CNN, în dimineața zilei de 25 aprilie 1992.

Derulând firul evenimentelor, mulți ani după, am stabilit și ora anunțului. 9:45, când încă Regele nu trecea pe sub Arcul de Triumf. Care a fost sursa? Alison Mutler, corespondentă atunci la Agenția britanică UPI.

Magii care au prevestit minunea de Paști din 1992

Puțină lume știe că revenirea Regelui a fost ticluită de Petre Mihai Băcanu, directorul cotidianului, cu un milion de exemplare vândute zilnic, la acea vreme, “România liberă.” Aranjase venirea, în taină cu Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, încă din iarna acelui an. Ca urmare, înalta față bisericească i-a trimis o invitație Majestății Sale Regelui pentru a participa la slujba de la Putna, din Sâmbăta Mare a acelui an.

Autoritățile post-comuniste de la București i-au acordat viza condiționat. I-au cerut să plece după terminarea Sărbătorilor pascale. Și s-a ținut de cuvânt, deși milionul de români cerea scandat: “Majestate nu pleca / România-i țara ta!” A plecat în ploaia de lacrimi, dar nu înainte de a transmite mesajul: “La revedere, pe curând…”

Un moment crucial pentru România

Nu mi-am propus să relatez, nici să scormonesc printre amintirile românilor. Venirea sa a rămas dăltuită în postamentul spiritual al neamului. Rămânerea lui ar fi schimbat ceva? Cu siguranță. Drumul spre NATO și UE ar fi fost mai rapid. Familia Regelui avea legături cu toate dinastiile europene.

Eram pe frontul din Transnistria, când s-a făcut marele anunț pe prima pagină a ziarului “România liberă.” Am strâns toate harnașamentele jurnalistice și go home.

Originea „milionului”

N-am ajuns însă la Putna. Dar colegii mi-au relatat discuțiile de taină dintr-o chilie între Băcanu, Pimen și Regele Mihai. La un moment dat, Regele ar fi întrebat cam câtă lume cred amfitrionii că se va aduna în București, a doua zi, chiar de Paști?

Băcanu ar fi spus sec: un milion. Aflată la intrare, Alison Mutler a priceput vag (nu știa atât de bine limba română, fiind britanică). A cerut lămuriri. I s-a răspuns: “probabil, un milion.” Și-a notat și a transmis. A doua zi CNN făcea anunțul “probabil, un milion de români pe străzi.”

Moment de grație divină. De comuniune sufletească. „Filmul documentar “Monarhia salvează România”, realizat de regizorul Sorin Iliesiu, surprinde magistral evidența: relația dintre popor și Dumnezeu, mediată de Rege. Unsul lui Dumnezeu a fost trei zile printre români.

Păcat că poporul român n-a mai fost atât de unit, decât în ziua înmormântării Majestății Sale, plecate la Domnul la 96 de ani.

Cineva, în holul Hotelului Continental, locul unde a fost cazată familia regală, mi-a șoptit: ce păcat că Regele e atât de bătrân. Avea 71 de ani. A mai trăit 25 și nu l-am ales suveran. N-a fost să fie!

Regele Mihai, Marius Ghilezan și Corneliu Coposu – 25 aprilie 1992 – Hotelul Continental din București

Nu toți românii îl considerau unsul lui Dumnezeu. Îmi amintesc că am participat la audiențele private acordate de Majestatea Sa. Corneliu Coposu avea să mă recomande drept un tânăr de nădejde al viitoarei Monarhii române. Am făcut o reverență. I-am pupat Suveranului mâna dreaptă. N-am știut că momentul se transmitea live pe postul tv Soti, prima televiziune privată din România. Am fost ținta ironiei prietenilor. Eram condamnat la dezonorare de noul tribunal al poporului. Nu i-am băgat în seamă. Acum au prin case tablouri cu portretul Regelui exilat.

Intrarea Prințului Nicolae în istorie

Momentul de grație a sădit în vâna națională speranța. Sfătuit de Petre Mihai Băcanu, Regele Mihai și Regina Ana l-au adus cu ei pe micul prinț Nicolae. Avea doar șapte ani. Multe nu-și mai amintește.

Părintele Marchiș l-a ridicat în brațe, în ovațiile mulțimii. Oamenii erau încredințați, nu doar că România are trecut, dar și viitor. Ce s-a întâmplat ulterior? Mătușa Sa, Principesa Margareta, neinvitată de amfitrioni la marele Paști regal, s-a răzbunat. I-a ticluit dezonorarea și exilul de propria familie.

De fapt, de ce n-a venit Margareta, actualul Custode al Coroanei, în marea vizită regală? Pentru că organizatorului evenimentului, Petre Mihai Băcanu n-a dorit să fie adusă. De ce? Pentru că într-o discuție privată, la sediul “României libere,” conform surselor din interiorul redacției, Alteța Sa a fost dată afară din biroul președintelui și directorului general al ziarului. Pe ce motiv? Margareta ar fi spus că ea nu înțelege de ce nu există o mai bună colaborare cu Ion Iliescu.

Regele era de drept conducătorului statului

Pentru cei care nu știu, o mare parte dintre români l-au considerat pe Iliescu uzurpator. Regele Mihai avea poziția de șef de stat de drept. Monarhia nu fusese abolită legal.”Două săptămâni dramatice din istoria României,” cartea eminentului jurist Eleodor Focșeneanu, explică pas cu pas cum puterea comunistă a uzurpat tronul și l-a alungat ilegal Regele din țară. Abolirea monarhiei n-a fost realizată prin mijloacele constituționale. Regele era – de drept – șeful statului.

Îmi amintesc cum fierbea sângele tinereții. Câțiva membrii de la Organizația Muncitorească a PNȚCD mi-au spus că ei sunt dispuși să ia cu asalt Dealul Cotroceniului. Îmi cereau să dăm lovitura de stat. Ideea îmi surâdea. I-am transmis-o lui Corneliu Coposu. Seniorul m-a liniștit. Niciun Rege nu vine pe tron printr-un coup d’état. “Regele a promis autorităților că va pleca. Și-a dat cuvântul de onoare.”

Astăzi, puțini știu ce mai e onoarea. Și mai puțin măsura cuvântului dat.

Vocile lumii

Sorin Ilieșiu

regizor

Profesorul Sorin Ilieșiu și stilistica artei cinematografice

La împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, Regele Mihai a ținut un discurs în Parlament. De la şedinţa Camerelor reunite au lipsit preşedintele Traian Băsescu, premierul Emil Boc şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase.

“Regret că preşedintele Băsescu nu-şi cere iertare faţă de rege pentru jignirile incalificabile la care s-a pretat. Dar cum preşedintele Băsescu îşi schimbă opiniile precum cămăşile, poate că o să-i ceară iertare,” a crezut la acea vreme, Sorin Ilieşiu, realizatorul documentarului “Monarhia salvează România,” potrivit Antena 3.

Traian Băsescu l-a făcut pe Regele Mihai slugă la ruși.