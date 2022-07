ARTmania Festival 2022: un afiș de vis, o zi de concerte în plus pentru spectatori și o mână de ajutor întinsă, din Sibiu, Ucrainei

Festivalul ARTmania, cel mai important și longeviv festival anual de muzică rock din România, ajuns la cea de-a cincisprezecea ediție în 2022, revine în Piața Mare din Sibiu, în perioada 22 – 24 iulie 2022, după doi ani de pauză cauzată de pandemia de coronavirus.

Anul acesta, organizatorii au anunțat un line-up de excepție, urmând ca pe scena ARTmania să urce monștri ai scenei mondiale rock, prog sau metal: Transatlantic, Mercyful Fate, Meshuggah, The Pineapple Thief, Testament sau Cult of Luna.

Acestora li se vor alătura și alte trupe care au reușit, la rândul lor, să-și pună amprenta pe cultura rock globală și să atragă la scenă comunități de mii de fani: Leprous, Stoned Jesus sau The Vintage Caravan.

Nu vor lipsi nici trupele românești din programul festivalului. Bucovina, Taine și Dordeduh, trei dintre cele mai cunoscute formații de pe scena rock românească, vor cânta pentru cei care vin la Sibiu în weekend-ul 22-24 iulie.

“Cei doi ani în care nu am putut organiza festivalul sau alte evenimente din portofoliul nostru au fost grei, din motive evidente. Însă am folosit acest timp pentru a lucra la ediția aniversară pe care o vom prezenta în mai puțin de o lună, la noi acasă, în Sibiu. În ciuda tuturor provocărilor, mai ales de natură economică – ca urmare a pandemiei – am reușit să conturăm un festival care să se ridice la nivelul așteptărilor publicului, trupelor pe care le-am invitat alături de noi și partenerilor care ne-au susținut în tot acest timp.” a declarat Codruța Vulcu, fondator și director al festivalului ARTmania.

Ediția aniversară aduce, pentru prima dată în România, două dintre cele mai populare trupe internaționale din industria muzicii live: super-grupul prog american Transatlantic, din care fac parte Mike Portnoy (ex-Dream Theater, tobe), Neal Morse (ex-Spock’s Beard, voce, chitară, clape), Pete Trewavas (Marillion, chitara bas) și Roine Stolt (The Flower Kings, chitară), dar și legendara trupă Mercyful Fate, al cărei frontman este inconfundabilul King Diamond.

De asemenea, suedezii de la Meshuggah revin în România, pe scena ARTmania, după zece ani de la ultimul concert din țara noastră – spre bucuria comunității rock, entuziasmate la aflarea acestei vești.

Patru dintre cei mai respectați toboșari ai lumii, la ARTmania Festival 2022

Mike Portnoy (Transatlantic) este unul dintre cei mai populari și respectați bateriști din istoria muzicii. De-a lungul carierei sale de peste trei decenii, Portnoy a obținut numeroase premii prin care i-a fost recunoscută contribuția de necontestat la dezvoltarea instrumentului. Între ele, 26 de premii Modern Drummer, devenind astfel unul dintre cei mai tineri membri din prestigiosul Hall Of Fame al Modern Drummer Magazine. De asemenea, în 2010 a obținut premiul „Golden God” pentru „Cel mai bun toboșar” oferit de Revolver Magazine și a fost numit Bateristul Anului de către Drum Magazine. Portnoy este cunoscut, în principal, datorită rolurilor sale de bandleader, co-fondator, producător și toboșar al trupei de metal prog Dream Theater, din care a făcut parte până în 2010 și pe care ARTmania a adus-o la Sibiu în 2019, ultimul an înainte de pandemie.

Tomas Haake (Meshuggah) s-a făcut remarcat prin abilitățile sale tehnice impresionante, iar stilul lui caracterizat de folosirea intensă a așa-numitelor odd-time signatures a devenit sinonim cu sound-ul trupei-gigant din care face parte. Haake a fost catalogat drept unul dintre cei mai buni tobari ai tuturor timpurilor de către Rolling Stone Magazine.

Gavin Harrison (The Pineapple Thief) este unul dintre bateriștii prolifici din lumea rock-ului, care se poate lăuda cu un parcurs ce stârnește invidia și, în același timp, servește ca exemplu de excelență pentru generații întregi de toboșari. Istoricul lui Harrison este unul de-a dreptul impresionant, iar ultimii ani s-au dovedit a fi extrem de productivi pentru el, jonglând simultan cu “obligațiile” sale ca membru în trei trupe, una mai mare ca alta: The Pineapple Thief, cu care va cânta la Sibiu, Porcupine Tree, recent revitalizată de el alături de front-man-ul Steven Wilson, prezent și el pe scena din Piața Mare din Sibiu în 2018, dar mai ales legendara trupă King Crimson, una dintre formațiile care au inventat ceea ce astăzi numim rock-ul progresiv.

O mână întinsă spre Ucraina, din Sibiu

Primii care vor urca pe scena din Piața Mare la ARTmania 2022 sunt ucrainenii de la Stoned Jesus, una dintre cele mai apreciate trupe de rock din Europa de Est, a căror prezență în România, în contextul actual, este posibilă datorită proiectului ARTery, o inițiativă a ARTmania Festival, în parteneriat cu Music Export Ukraine și Pohoda Festival (Slovacia).

ARTery este o mişcare creativă al cărei scop principal este de a-i susţine pe artiştii şi profesioniştii din sectoarele creative care au fost nevoiţi să plece din zone de război și de a-i sprijini în eforturile de a-şi continua vieţile cu demnitate în ţările care îi găzduiesc.

Ucrainenii care au reușit să fugă din țara lor după atacul barbar al armatei ruse și care și-au găsit adăpost în România pot veni să lucreze la Sibiu în cele trei zile de festival. Mai multe job-uri destinate lor pot fi găsite aici.

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu are loc între 22-24 iulie 2022, iar abonamentele sunt disponibile pe artmaniafestival.ro.

Toate abonamentele achiziționate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019-2021 rămân valabile pentru ediția din 2022 a acestui eveniment, fără modificări suplimentare de cost.