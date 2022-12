Proteste ale activiștilor de mediu, în Semenic și la sediul administrației parcului național din Reșița

Agent Green protestează astăzi în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului și la sediul administrației parcului din Reșița pentru a atrage atenția Ministerului Mediului că trebuie să elimine Romsilva de la conducere întrucât a încălcat în formă continuată obligațiile contractuale de protejare a parcului în ultimii 18 ani.

Voluntarii organizației au desfășurat într-o zonă tăiată la ras din inima parcului un banner de 96 metri pătrați cu mesajul: „Ministerul Mediului: STOP EXPLOATĂRII ÎN PARCURILE NAȚIONALE”, informează organizația nonguvernamentalăm printr-un comunicat de presă remis cotidianului național “România liberă”.

Protestul a continuat la sediul administrației parcului situat în clădirea direcției silvice Reșița unde activiștii au afișat bannere cu mesajele: „SALVAȚI SEMENICUL DE ROMSILVA”,”ROMSILVA, GAME OVER ” și „PROTEJAȚI STRICT PARCUL NAȚIONAL SEMENIC”.



Tot astăzi, Agent Green se judecă cu Romsilva, Ministerul Mediului și ANANP (Agenția Națională a Ariilor Protejate) la Tribunalul București pentru rezilierea contractului de administrare a Parcului Național Semenic – Cheile Carașului încheiat pentru o perioadă de 10 ani în anul 2004.

“Contractul a expirat în 2014, iar Romsilva a avut obligația ca în termen de doi ani, adică în anul 2006, să realizeze și să aplice un plan de management pentru conservarea parcului național. Un plan nu a fost niciodată aprobat, ceea ce a permis degradarea parcului parcelă cu parcelă prin exploatări forestiere brutale chiar și în rezervațiile situate în parc: rezervația Cheile Carașului, Bârzăvița și Buhui Marghitaș. Tăierile din rezervații au fost facilitate de falsificarea limitelor acestora de către Romsilva, deși acestea au fost trasate cu precizie prin proiectul Inspire. Mai mult, recent a fost aprobat un amenajament silvic pentru OS Văliug care prevede exploatări forestiere pe toată suprafața rezervației Bârzăvița, deși Agent Green, Asociația Altitudine și Garda Forestieră au solicitat în scris includerea acesteia în protecție strictă la elaborarea noului amenajament silvic.

Doar în perioada 2013-2018 Romsilva a încasat cel puțin 13 milioane de euro din exploatarea a peste 230.000 de mc de lemn din parc, echivalentul unei păduri seculare de peste 700 de hectare care a dispărut sau a unei coloane de camioane pline cu bușteni de la București până la Sinaia”, mai arată sursa citată.

Trei membri ai Consiliului Științific, între care și biologul parcului care au îndrăznit să se opună exploatărilor forestiere fiind terorizați și intimidați de administrația parcului până când au fost nevoiți să demisioneze.



Teodora Sînculeț, fostul biolog al parcului: „Timp de 14 ani cât am fost biolog la administrației parcului național Semenic am făcut toate demersurile ca acest parc să aibă o zonă de protecție strictă și integrală cât mai mare. Nu s-a dorit acest lucru și nici în prezent nu se vrea. În cei 14 ani s-au elaborat 24 de variante de plan de management, s-au modificat ilegal limitele rezervațiilor după interesele celor de la Romsilva și în special a șefului de la biodiversitate, tocmai pentru a exploata, nu s-au luat niciodată măsuri ferme și clare împotriva celor care au construit ilegal, împotriva celor care au incendiat pajiștile, împotriva celor care au vandalizat habitatele de pădure, turbărie, peșteri sau habitatele acvatice. Din păcate administrația funcționează din 2004 și până în prezent fără un plan de management, funcționează cu un Consiliul Științific inert și cu o administrație formală. Romsilva prin conducerea de la biodiversitate a îndepărtat oamenii care au avut interes pentru protecție și au promovat mediocritatea, servilismul, superficialitatea. Mă întreb cine va plăti pentru toate aceste ilegalități? Îmi doresc ca Semenic să devină un etalon privind protecția ecosistemelor, iar administrarea să fie făcută de către ANANP.”



Mai mult, la 3 mai 2018, președintele ANANP, Răzvan Fazekaș a înaintat RNP Romsilva notificarea de reziliere a contractului de management pentru încălcarea articolelor art. 4.1 lit (n), respectiv art 8 lit (c) din contractul de administrare. În aticolele respective se precizează lipsa planului de management valid atrage nulitatea contractului. Două zile mai târziu, ministrul mediului a schimbat directorul ANANP, iar Romsilva continuă să administreze și să exploateze Parcul Național Semenic.



„Triunghiul Romsilva – Ministerul Mediului – ANANP este o rețea de tip mafiot căpușată de hoți de lemne care trebuie expusă, epurată și înlocuită cu specialiști în științele naturii„, atrage atenția Gabriel Păun, președintele Agent Green.



Pădurile din cele 13 parcuri naționale din România acoperă doar 0,9% din suprafața României și sunt cel mai prestigios tip de arie naturală protejată peste tot în lume. În acestea se aplică strictă protecție pentru conservarea speciilor și ecoturism, dar România face excepție și susține exploatări forestiere ordinare.

„Atâta timp cât parcurile naționale au acest nume doar pe hârtie, șansa României de a proteja specii și de a prospera din ecoturism este anulată. Protestăm pentru a salva ce a rămas și pentru a păstra vie șansa de a avea parcuri naționale vizitabile„, a încheiat Păun

Organizația Agent Green este dispusă să renunțe la procesul intentat Romsilva, Ministerului Mediului și ANANP dacă în termen de maxim o lună administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului va fi schimbată și parcul va fi strict protejat. Organizația solicită de asemenea extinderea parcului național prin includerea în parc a pădurii virgine Coșava Mică (salvată de Agent Green în anul 2015) și a pădurilor situate la est de rezervația UNESCO Izvoarele Nerei, unde există păduri virgine si făgete seculare similare cu cele incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. În urma sesizărilor Asociației Altitudine și Agent Green, o parte din aceste păduri au fost salvate în perioada 2018-2019 și fost incluse în catalogul pădurilor virgine, numeroase alte parcele fiind compromise deliberat cu tăieri si drumuri de TAF.

