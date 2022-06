Irina Rimes: „Showbizul românesc este o curte mică din care lipsesc banii” 

Irina Rimes s-a lăsat descoperită în fața publicului în noul său documentar, lansat alături de HBO. Producţia Irina Rimes: Pe drumul meu / On my Way with Irina Rimes, regizată de Barna Nemethi, după un concept de Mara Ciama este produsă de Global Records. Miniserialul are 7 episoade și prezintă povestea din spatele scenei, din jurul albumului „Acasă” al artistei.

Cântăreața Irina Rimes spune că showbizul românesc are o curte mica din care lipsesc banii, însă România e plină de potențial și poate oricând să suplinească lipsa resurselor cu talent.

Irina Rimes ne-a vorbit într-un interviu despre acest nou proiect în care a fost implicată, dar și despre showbizul românesc.

Irina Rimes

De unde a pornit ideea lansării unui documentar despre tine – Irina Rimes?

De la dorința de a îmbrăca albumul ”Acasă” în povestea lui, poveste reală, care nu este neapărat despre mine, ci mai degrabă despre sacrificiu, muncă, echipă, pasiune și devotament. Despre ce se întâmplă în spatele camerelor, în backstage, în studio.

Ce a însemnat și ce a presupus mai exact lansarea acestui documentar? Cu ce a venit la pachet această producție?

Acest documentar se învârte in jurul albumului “Acasă” care s-a lansat pe 10 iunie pe toate platformele și care poate fi cumpărat deja în format fizic în librăriile Cărturești, dar și la mine pe shop. Lucrez la acest album de 3 ani și abia acum am reușit să-l definitivez. Am întâmpinat greutăți precum “n-avem hitul pe album” sau” n-avem timp de muzică”, lucruri care m-au frustrat până în punctul în care am decis să facem un documentar despre asta.

A fost dificil pentru tine să o prezinți pe Irina din spatele scenei?

Da, de la început mai mult și spre final mai puțin. Dar niciodată deloc. E vorba despre faptul că te expui sută la sută și ți-e teamă că oamenii te vor descoperi nu așa cum te știu și s-ar putea să nu fie neapărat mai bine. Adică oamenii vor afla detalii intime despre tine și după asta, va fi greu să rămâi interesant pentru ei. Așa o văd acum, poate în timp, viziunea mea se va schimba.

Cum crezi că va schimba imaginea pe care o ai în prezent, documentarul lansat?

N-am nici cea mai mică idee. Tot ce-mi doresc este să fie înțeles corect, în rest, nu obișnuiesc să-mi fac așteptări.

Cât de greu este să-ți faci astăzi numele cunoscut în industria din țara noastră?

Nu știu să spun, nu sunt în poziția în care să văd clar aceste lucruri. În ultimul an, m-am concentrat pe muzică, să-mi termin albumul și să lucrez asiduu la proiectele pe care le am, fără să privesc în curtea vecinilor. Cred că este la fel de greu ca oricând, totodată, este mai ușor pentru că ai mai multe instrumente la dispoziție, cum ar fi Internetul. Doar să ai talent. Mult.

Irina Rimes

Ce simţi că îi lipseşte showbizului românesc?

Banii. Simt că ne învârtim într-o curte mică, ne descurcăm cu ce avem, tăiem din bugete pentru că ori nu sunt, ori nu e justificată cheltuiala. Noi nu avem un artist care să umple un stadion, pe bilete. Nici pe gratis. Noi nu mai avem premii muzicale. Iar un proiect mare hrănește o grămadă de guri. Iar când vrei să faci un proiect frumos, trebuie să te dai peste cap ca să-ți iasă. Norocul nostru este că România e plină de potențial și putem oricând să suplinim lipsa resurselor cu talent.

