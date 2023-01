Top 5 tendințe în designul de mobilier pentru living 2023

Anul 2023 vine cu bucurie, așa cum sugerează și culoarea aleasă de specialiștii în decorațiuni interioare. Este vorba despre Viva Magenta, o nuanță curajoasă și vibrantă. Această abordare optimistă se regăsește și în tendințele de mobilier pentru living, pe care ți le prezentăm în continuare.

Culori naturale și texturi de mobilier simple pentru camera de zi

Dacă îți propui amenajarea sufrageriei în 2023, bazează-te pe nuanțe naturale, care să lumineze camera și să dea senzația de spațiu. Uită de tapetul cu modele complicate, stucaturile, aplicațiile greoaie și combinațiile de culori tari. Alege scaune de living asortate la gama cromatică a draperiilor și a canapelei. Se poartă ansamblurile omogene, cu accente vii și contraste fine.

Less is more reprezintă un slogan potrivit pentru designul de mobilier în 2023, așa că alege texturi simple și decorează livingul cu stil. Utilizează inteligent lumina naturală și dă contur spațiilor mici prin corpuri de iluminat discrete, plasate la nivelul podelei.

Mobilă funcțională și soluții practice pentru living

O tendință importantă în designul de mobilier este funcționalitatea. Orice stil alegi pentru camera de zi, este recomandată utilizarea unor corpuri de mobilier modular, de dimensiuni mici și medii. Optează pentru fotolii extensibile, scaune cu brațe, măsuțe de cafea simple, dulapuri multifuncționale.

Inspiră-te din oferta magazinelor online de mobilier și alege scaune de living ieftine și practice, potrivite atât în zona de dining, cât și în jurul canapelei, unde se strâng toți ai casei să privească la televizor.

Creativitate fără limite și atenție la detalii

Anul 2023 este marcat de creativitate în designul de mobilier pentru living. Folosește-ți imaginația și transformă sufrageria într-un spațiu original, potrivit stilului tău de viață. Combină elemente din amenajări clasice, minimaliste, boho chic, într-o abordare eclectică. Acordă atenție detaliilor, care fac diferența dintre o cameră obișnuită și un living cu personalitate.

Sustenabilitate și materiale prietenoase cu mediul

Și în anul 2023 sustenabilitatea este un trend global, prezent și în designul de mobilier pentru camera de zi. Alege materiale ecologice, precum lemn sau MDF. Sunt durabile și pot fi recondiționate ușor, fără să fie necesară achiziționarea unor corpuri de mobilă noi.

Când cumperi scaune pentru living, citește cu atenție certificările și asigură-te că este vorba despre lemn refolosit sau reciclat. Dacă alegi scaune cu picioare de metal, este recomandat aluminiul. O opțiune excelentă o reprezintă materialele compozite, precum corianul.

Libertate stilistică și mobilier personalizat în living

În concluzie, tendințele în anul 2023 în designul de mobilier pentru living se bazează pe libertate în alegerea stilului de amenajare, cu accent pe culori naturale și texturi ecologice. Reține că personalizarea ambientului este cea mai bună soluție, ca să obții o sufragerie originală, confortabilă și practică.