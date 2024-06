Principele Radu la baza militară NATO de la Cincu: “Nu am crezut că vom avea un război în timpul generaţiei noastre, în regiunea noastră”

Luni, 3 iunie 2024, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat baza militară de la Cincu, unde au fost oaspeţii Centrului Național de Instruire Întrunită “Getica” și ai Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO din România, unul dintre cele opt forțe care compun NATO Enhanced Forward Presence la flancul de est al organizației, potrivit romaniaregala.ro.

La sosire, Custodele Coroanei române a fost întâmpinat de generalul de brigadă Ioan-Marian Cristurean, comandantul Centrului Național, alături de ofițerii superiori din conducerea centrului, şi de domnul colonel Benoit Chrissment, comandantul grupului de luptă NATO (Franţa). La întâmpinarea Majestății Sale și a Principelui Radu au fost prezenți reprezentanții militarilor francezi, belgieni și luxemburghezi în misiune NATO în țara noastră.

Foto Facebook Familia Regala a Romaniei, 3 iunie 2024

În sala de consiliu a marii unități, gl bg Cristurean a prezentat structura și activitatea centrului, precum și rolul diferitelor unități militare aflate în subordinea lui. Colonelul Chrissment a prezentat structura și activitatea Grupului de Luptă Avansat Consolidat NATO din țara noastră, format actualmente din militari francezi, belgieni și luxemburghezi. Custodele Coroanei și Principele Consort s-au adresat apoi ofițerilor români și străini.

“Scopul principal al vizitei noastre a fost să venim să vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi, să vă spunem cât de mândri suntem pentru drumul excepţional pe care România l-a avut în ultimii 30-35 de ani (…), suntem extrem de fericiţi pentru acest drum predictibil, care oferă garanţii pentru ţara noastră. Din fericire pentru noi, dar din nefericire pentru Ucraina, Polonia şi România au devenit extrem de relevante pentru partea estică a Uniunii Europene şi NATO în ultimii doi ani. (…) Vă mulţumim pentru prezenţa aici, vă mulţumim pentru generozitate şi pentru încredere”, a afirmat Principele Radu, într-un scurt discurs susţinut în faţa reprezentanţilor poligonului de instruire NATO de la Cincu şi ai FLF BG.

Acesta a spus, totodată, că nu credea că generaţia sa va fi martora unui război în această regiune, menţionând că Regele Mihai şi, mai apoi, Principesa Margareta au avertizat în legătură cu “pericolele” pe care azi le trăim.

“Nu am crezut că vom avea un război în timpul generaţiei noastre, în regiunea noastră. Deci, suntem foarte trişti să vedem, să trebuiască să facem faţă, în ultimii doi ani, unor crime continue, unei asemenea tragedii. Dar, de asemenea, sunt foarte fericit că am reuşit să văd, în timpul vieţii mele, Franţa, Belgia, Portugalia, Luxemburg, SUA şi Marea Britanie împreună cu Armata Română pe teritoriul ţării noastre. Aceasta înseamnă că, oarecum, misiunea noastră a fost îndeplinită. (…) Dar am experimentat o mare satisfacţie. (…) Am putut fi martori, împreună cu Maiestatea Sa, cât de multe ne-a adus această poziţie a României în NATO şi Uniunea Europeană, precum şi pe întregul continent. Oricum, Maiestatea Sa (…) a avertizat partenerii şi vecinii noştri despre faptul că am putea avea probleme cu democraţia şi cu libertatea încă din 2008. Regele Mihai şi mai apoi Principesa Margareta au spus tuturor că anul 2008 a fost un semnal puternic, 2014 a fost altul foarte, foarte puternic şi tot ceea ce a urmat a demonstrat că au avut dreptate”, a afirmat reprezentantul Casei Regale.

Comandantul FLF BG, colonelul Benoit Chrissement, a arătat că militarii din cele trei ţări sunt onoraţi de vizita Custodelui Coroanei române.

“Suntem foarte onoraţi de vizita Maiestăţii Sale Margareta şi suntem extrem de mândri de contribuţia Franţei, Belgiei şi Luxemburgului la apărarea României în cadrul acestei misiuni rotative sub comandă franceză”, a declarat colonelul Benoit Chrissement.

În a doua parte a vizitei, oaspeții regali s-au deplasat în diverse puncte ale bazei, unde au asistat la o prezentare de tehnică militară și au întâlnit pe militarii francezi și luxemburghezi.

Majestatea Sa i-a felicitat pe militarii români și străini și le-a mulțumit pentru competența, devotamentul și efortul lor neîntrerupt pentru a contribui atât la securitatea naţională, cât şi la securitatea flancului estic al NATO și al Uniunii Europene.

Foto Facebook Familia Regala a Romaniei, 3 iunie 2024

Grupul de Luptă NATO de la Cincu, care are drept naţiune-cadru Franţa, a fost înfiinţat în mai 2022, la puţin timp după începerea invaziei ruse în Ucraina.

În ultimii ani, Majestatea Sa și Principele Radu au purtat solia românească în toate țările reprezentate militar actualmente în țara noastră, atât în Franța, Belgia și Luxemburg, cât și în SUA, Regatul Unit, Polonia, Spania și Italia.

De asemenea, Custodele Coroanei a fost oaspetele unor unități militare importante din țară (București, Constanța, Câmpia Turzii, Brașov, Predeal, Fetești și Kogălniceanu).

Familia Regală a României în centrul evenimentelor prilejuite de Ziua de 10 Mai

Ca în fiecare an de 10 Mai, Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Radu, având alături pe Altețele Lor Regale Principesele Sofia și Maria, au depus flori la bustul Regelui Mihai I, aflat în Piațeta Regelui de pe Șoseaua Kiseleff. Au fost prezenți membri ai Casei Majestății Sale, conform romaniaregala.ro.

Custodele Coroanei Române, Margareta, şi-a exprimat satisfacţia pentru organizarea, după cinci ani, a tradiţionalului “Garden Party”, în grădina Palatului Elisabeta, cu ocazia sărbătorii naţionale de 10 Mai. “Bine aţi venit la Palatul Elisabeta! Hristos a Înviat! Sunt atât de bucuroasă să vă văd atât de numeroşi astăzi. După patru ani, suntem în sfârşit împreună din nou pentru o sărbătoare naţională, unde toată lumea este împreună. Mă bucur foarte mult şi sper să vă bucuraţi de această zi”, a transmis Custodele Coroanei.

