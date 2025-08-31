Orice locuinţă merită un refresh din când în când, însă asta nu înseamnă că e nevoie să transformi casa într-un şantier. Da, se pot aduce îmbunătăţiri unei case şi fără să întorci totul cu susul în jos, chiar şi fără să cheltui o groază de bani. În ziua de azi există numeroase soluţii pentru a renova şi redecora uşor, fără stres şi fără prea multe mizerie.

Iată 7 produse care te ajută să redecorezi fără să-ţi transformi locuința într-un şantier:

Rafturile cu ventuze. Îţi doreşti rafturi în bucătărie sau baie, însă nu ai chef să strici peretele pe care ai deja faianţă? Rafturile cu ventuze reprezintă o soluţie ideală pentru extra spaţiu de depozitare în baie sau bucătărie, fără să faci mizerie sau să cheltui o groază de bani. Găseşti online sau în magazinele de mobilier ori bricolaj atât rafturi, cât şi coşuri cu sistem de prindere pe ventuze.

Cuierul autoadeziv. Cuierul se număra printre cele mai banale şi utile accesorii pentru casă. Sunt utile pe hol, ca să agăţi haine ori geci, în bucătărie, pentru prosoape sau accesorii de gătit, dar şi-n baie. Ca să ai cuiere în toată casa fără bătăi de cap şi fără să foloseşti bormaşina, optează pentru modele autoadezive. Le lipeşti în locul dorit şi nu-ţi rămâne decât să le foloseşti oricând doreşti.

Autocolantul pentru mobila. Mobila din casa ta poate să primească un refresh foarte uşor, fără să transformi camerele într-un şantier, să comanzi piese noi sau să cheltui sume mari de bani. Ai nevoie de un accesoriu banal şi de un strop de îndemânare. Cu ajutorul autocolantului pentru mobilier, devine mai uşor ca nicicând să recondiţionezi piese de toate felurile.

Vopseaua pentru faianţă. Să schimbi faianţa din casă implică de cele mai multe ori un şantier de câteva zile, gălăgie şi destul de multă mizerie, unde mai pui costurile semnificative. Vestea grozavă e că poţi schimba faianţa din baie ori bucătărie fără să o dai jos. După ce o speli/cureţi temeinic, foloseşte o vopsea pentru faianţă ca să îi oferi un refresh.

Tapetul. Reparaţiile pereţilor sau schimbarea culorii ori texturii acestora se face de cele mai multe ori de către zugrăvi profesionişti, durează ceva vreme şi transformă încăperile într-un mic şantier. Soluţia? Tapetul din material țestut sau vinil, pe care îl aplici uşor şi îl achiziţionezi la preţuri accesibile din magazinele de bricolaj sau online.

Covoarele. Te-ai săturat de parchetul, gresia sau plăcile de LVT din casă? Nu te grăbi să schimbi pardoselile, mai ales că asta implică lucrări extensive şi costuri semnificative. Optează pentru curăţarea atentă a respectivelor suprafeţe, iar mai apoi, alege câteva covoare cool care să dea un suflu nou încăperilor.

Comoda pentru TV. Nu mai e nevoie să găureşti pereţii ca să montezi televizorul, ci e suficient să optezi pentru o comodă TV modernă. Comodele TV au preţuri accesibile şi se găsesc uşor, unde mai pui că nu implică folosirea unor unelte speciale pentru montaj. Mai mult, când nu montezi televizorul în perete îi poţi schimba locul în cameră foarte uşor: doar muţi comoda.

Desigur, în anumite cazuri, suportul de perete pentru televizor reprezintă cea mai bună variantă. Cum îţi dai seama c-ai nevoie de un suport de perete pentru televizor şi nu de o comodă? Când vrei să economiseşti spaţiu, dar şi bani, în special în camerele mici sau unde ai nevoie de TV la o înălţime anume, în partea superioară a peretelui, suportul de perete pentru televizor e indicat. Un suport de televizor pentru perete se pretează atât pentru un TV smart de 80 de cm, cât şi pentru unul de 139 de cm, trebuie doar să alegi modelul potrivit.

Îţi doreşti o renovare fără bătăi de cap? Se poate, cu ajutorul produselor de mai sus. Întotdeauna vei găsi soluţii simple pentru a da un refresh casei tale, fără să fie nevoie să cheltui mulţi bani sau să transformi spațiul într-un şantier. Inspiră-te din ideile de mai sus şi poţi redecora uşor, la un preţ accesibil.