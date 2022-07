Proprietățile smântânii: are beneficii pentru sănătate?

Smântâna este un derivat al laptelui care dobândește toate proprietățile bune ale acestuia. Este o grăsime de origine animală și este foarte bogată în vitamina A și conține, de asemenea, vitamina D, precum și minerale precum calciu, zinc, sodiu, potasiu și fosfor, deși în proporții mai mici decât în laptele integral.

Cu toate acestea, fiind vorba de o grăsime, rămâne întrebarea dacă este un produs care poate avea beneficii pentru sănătate. Vom descoperi cum poate fi consumată smântâna astfel încât să nu pună probleme, care sunt beneficiile sale și care sunt recomandările atunci când vine vorba de utilizarea ei.

Smântâna, valoarea nutritivă și beneficiile sale

Ca grăsime, smântâna conține două treimi din proteina de referință din lapte, cazeina, și are jumătate din lactoza din materia primă originală. Calciul, un mineral prezent în lapte, se găsește în smântână într-o proporție mai mică, la jumătate. Cu toate acestea, are de 6 ori mai multă vitamina A.

Smântâna, fiind o grăsime, are o valoare calorică extraordinară, așa că trebuie consumată cu prudență. Cu toate acestea, poate fi recomandată în anumite situații, cum ar fi atunci când este necesară o rezervă de energie.

Ținând cont de faptul că fiecare persoană are caracteristici specifice, consumul mediu zilnic recomandat de smântână pentru adulți este de 10-20 de grame.

Smântâna, ca grăsime este bogată în vitamine liposolubile, care se găsesc în cantități bune. Dintre acestea, pe lângă vitamina A, merită evidențiată contribuția bună pe care o au vitaminele D, E și K.

În plus, prezența ridicată a acizilor grași omega-3 este un factor foarte important, deoarece aceștia sunt legați de o multitudine de funcții din organismul nostru, ajutând la stimularea acestora. Acidul butiric, acidul linoleic conjugat (CLA), acizii metilici ramificați, care sunt legați de activitatea biologică, se găsesc în smântână.

Cine poate mânca smântână?

În principiu, smântâna poate fi consumată de oricine, deoarece conținutul său de vitamine este foarte ridicat. Cu toate acestea, smântâna este, de asemenea, foarte bogată în acizi grași saturați. Consumul său trebuie să fie moderat în general, și mai ales la persoanele cu probleme cardiace sau cu tendință la obezitate, deoarece acestea pot avea de suferit dacă nu o consumă în mod responsabil.

În ceea ce privește intoleranța la lactoză, trebuie remarcat, de asemenea, că există o mare varietate de smântâni lichide și smântâni fără lactoză. În orice caz, cantitatea acestui zahăr din smântână este la jumătate față de cea din laptele integral, așa că s-ar putea să nu fie necesar să cumpărați o smântână specifică fără lactoză. Smântâna standard din supermarket este perfect valabilă dacă nivelul de intoleranță la lactoză nu este prea ridicat.

Recomandări pentru persoanele cu diete speciale

Știind că smântâna trebuie consumată cu moderație specială de persoanele cu tendință la obezitate și care suferă de probleme cardiace, este important să subliniem și alte aspecte.

Există un grup care este deosebit de important atunci când vine vorba de alimentație, și anume femeile însărcinate. Consumul de smântână nu prezintă niciun fel de inconvenient, atâta timp cât se garantează în toate cazurile că este vorba de smântână pasteurizată sau UHT.

Pentru persoanele care doresc să aibă grijă în mod special de dieta lor și nu vor să renunțe la smântână, există smântâni ușoare cu mai puține grăsimi, în special pentru gătit.

Ca regulă generală, consumul de smântână nu prezintă niciun risc pentru sănătate, dar în cazul femeilor însărcinate, acestea trebuie să opteze întotdeauna pentru smântână pasteurizată sau tratată UHT și nu este recomandat să o consume în unități în care acest aspect nu este garantat.

Întotdeauna se recomandă un consum responsabil, adaptat la nevoile nutriționale ale fiecărui individ și ținând cont de faptul că beneficiile pentru sănătate ale smântânii sunt din aceeași gamă cu cele ale oricărui produs lactat. Combinarea conținutului de vitamine al smântânii cu alte produse, cum ar fi laptele, iaurtul sau brânza, va avea un efect foarte pozitiv asupra sănătății noastre.

Frișca, smântână + zahăr

Frișca are o textură mai groasă decât smântâna proaspătă. Are un conținut minim de grăsime de 30% și poate ajunge la 48%, procent tipic pentru frișca dublă (dacă nu are un conținut de grăsime de 30% sau mai mult, smântâna nu poate fi bătută). Cu cât conținutul de grăsime este mai mare, cu atât crema de frișcă va fi mai stabilă din punct de vedere structural. Pentru ca smântâna să devină frișcă, trebuie bătută cu un tel până când capătă o consistență fermă și trebuie adăugat zahăr pentru a obține o aromă potrivită. Dacă se adaugă zahăr pudră în loc de zahăr, se numește frișcă bătută.

Consumul de frișcă este recomandat în cantități mai mici decât smântâna, deoarece conține zahăr, ceea ce o face riscantă pentru persoanale cu probleme de greutate sau diabetice.