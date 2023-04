Lili Sandu respectă cu sfințenie o tradiție, de Paște.

Tradiția pe care Lili Sandu o respectă cu sfințenie, de Paște este strâns legată de Vinerea Mare și este o pasiune moștenită de la mama sa.

Prezentatoarea de la Pro TV a dezvăluit totul în cadrul emisiunii Vorbește lumea.

Lili Sandu, sărbătoarea de Paște este deosebita

Lili Sandu a mărturisit in emisiunea sa de la Pro Tv că pentru ea și familia sa, sărbătoarea de Paște are o semnificație deosebita. An de an, in Vinerea Mare, merge la Biserică pentru a cânta Prohodul.

Lili Sandu a explicat in emisiune tradiția moștenită de la mama sa. De asemenea, de Paște vedeta va merge la Sibiu.

„În Vinerea Mare se cântă Prohodul și sunt acolo lângă preot. Îmi place tare mult. Eu merg la Biserică, îmi place foarte mult. Este o tradiție pe care o știu de la mama mea.

Ea locuiește la mine acum și o să mergem împreună. Este foarte frumos. Este o sărbătoare de suflet pentru familia mea”, sunt planurile pe care Lili Sandu le are pentru acest Paște.

„Suntem o comunitate și m-au m-ai văzut acolo. Pentru preot este o mare bucurie pentru că se organizează trei coruri. Eu sunt în unul dintre ele. Și când începe Sandu să cânte cu voce de cap, frumos, îi place”, a declarat vedeta ProTV, Lili Sandu.

Lili Sandu o să fie însoțită la Biserică și de fiul său, Thomas.