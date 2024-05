Iuliana Beregoi este recunoscută ca una dintre cele mai apreciate artiste, vloggerițe și actrițe din România și Republica Moldova. La doar 19 ani, tânăra a reușit să atingă performanțe remarcabile, câștigând fani nu doar în țara sa, ci și pe plan internațional.

Prezentă la Kanal D, artista a vorbit despre o piesă de suflet și a discutat despre cel mai recent proiect al său.

“Eu sunt foarte deschisă cu oamenii care mă urmăresc și viața personală, cumva, sincer… o mare parte din ea e pe internet și nu mă deranjează. Nu mă deranjează, dar am timp să mă împart. Adică am timp și pentru familie, să stau cu familia mea, am timp să stau cu oamenii din jurul meu, cu prietenii. Am timp și pentru treabă, cea mai importantă este treaba acum fiindcă oamenii apropiați nu o să plece de lângă tine… dacă sunt sinceri”, a răspuns Iuliana Beregoi, întrebată cum reușește să se împartă între viața profesională și cea personală.

Cum își va petrece Iuliana Beregoi ziua de naștere?

“Încă nu m-am gândit, sincer! Încă nu m-am gândit, dar anul ăsta vreau să-mi fac ziua și mai înainte, pe 8 iunie la Arene. Deja primul cadou de ziua mea l-am primit, de la ai mei. Pot să zic că ziua mea deja se apropie, cu toate că mai e o grămadă până atunci. Mă mai gândesc. Vreau să fac ceva drăguț anul ăsta. Nu vreau ceva foarte mare, dar vreau ceva drăguț. În orice caz, știu că după ziua mea, după două zile cred, o să merg în America. Sunt foarte fericită. Am o surpriză acolo și o să vedeți și voi. E ceva foarte tare. Oricum, anul ăsta sunt plină de evenimente, surprize”, a declarat Iuliana.

