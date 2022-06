Johnny Depp a susținut un concert rock în Anglia, în prima sa apariție publică de când a câștigat procesul de calomnie împotriva lui Amber Heard

Johnny Depp a susținut un concert alături de Jeff Beck, în prima sa apariție publică de la verdictul dat în instanță. Depp, care a câștigat milioane de dolari despăgubiri de la Amber Heard, a cântat opt melodii cu Beck. El nu a făcut niciun comentariu despre proces, deși Beck a spus: „Ce verdict!”

Johnny Depp s-a alăturat joi lui Jeff Beck la un concert rock în Marea Britanie, în prima sa apariție publică de când a câștigat procesul de defăimare împotriva lui Amber Heard.

Actorul nu a făcut niciun comentariu despre proces pe scenă sau în timp ce semna autografe înainte și după concertul din Gateshead, Anglia, potrivit mai multor rapoarte.

Însă Beck a sărbătorit verdictul, spunând „Ce rezultat!” și comentând „situați proastă prin care a trecut”, potrivit MailOnline.

Depp trebuia să primească despăgubiri de 15 milioane de dolari de la fosta soție Amber Heard, încheind un proces amar în care amândoi au făcut acuzații de abuz domestic.

Cu toate acestea, judecătorul a redus daunele la aproximativ 10 milioane de dolari, pentru a respecta legea din Virginia. Heard a câștigat, de asemenea, 2 milioane de dolari de la Depp – ceea ce înseamnă că, în total, ea îi datorează aproximativ 8 milioane de dolari.

În urma verdictului, Depp a dat o declarație în care a spus că așteaptă cu nerăbdare „un nou capitol” după ce „juriul mi-a redat viața”.

La concertul de joi, Beck a dezvăluit următoarea mișcare a lui Depp – un album scris împreună, care va fi lansat în iulie, potrivit BBC.

Beck a mai spus că Depp, care a cântat cu el la câteva date anterioare din turneu înainte de verdict, i se va alătura pentru datele rămase.

„L-am întâlnit pe acest tip în urmă cu cinci ani și de atunci nu am încetat să râdem”, a spus Beck, potrivit publicației.

În cadrul concertului, Depp a cântat opt melodii alături de trupa lui Beck, printre care „Isolation”, de John Lennon, „What’s Going On”, de Marvin Gaye, „Let It Me Me”, de The Everly Brothers, „Little Wing”, de Jimi Hendrix, și „The Death and Resurrection Show”, de Killing Joke, potrivit BBC.

James Pallister, un fan care a asistat la concert, a declarat pentru BBC: „Părea foarte fericit. Părea că se află într-un loc minunat”.

Depp a fost asaltat de fani. El a semnat autografe pentru o mulțime de aproximativ 200 de persoane care au așteptat în apropierea sălii înainte și după concert, potrivit ziarului local The Chronicle.

