Ambasada României în SUA prezintă mâncăruri tradiționale românești

Ambasada României în Statele Unite prezintă, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, o serie de mâncăruri tradiționale românești.

„Traditional Romanian Christmas Food: cozonac, sarmale, tobă, caltaboși, piftie and so many more!”, explică Ambasada României într-o postare pe internet.

„Mâncarea românească de Crăciun este o tentatie pentru oricine are apetit pentru portii mari si suculente, având carnea ca ingredient principal. Pe măsură ce românii sărbătoresc toate sărbătorile religioase majore, mâncarea este neapărat să fie abundentă și delicioasă. Acesta este motivul pentru care Crăciunul este un moment atât de grozav pentru a face un tur culinar al mâncărurilor românești”.

Ambasada indică și un link unde se pot citi informații suplimentare despre câteva produse. Printre acestea sunt incluse sarmalele, pifitia, cârnații de porc, murăturile și cozonacul. Acestea ar reprezenta rețete tradiționale a căror preparare poate fi încercată și acasă.

Obiceiuri vesele și mâncăruri tradiționale

Cu câteva zile mai înainte, Ambasada României la Washington lansase și o invitație către cetățenii americani de a vizita România.

„România este cunoscută pentru folclor bogat și obiceiuri unice, iar Crăciunul nu face excepție. Cadourile nu pot lipsi de Crăciun dar sunt multe altele în România. Românii au o întreagă tradiție de veselie în preajma Crăciunului. Așadar, dacă îți petreci vacanțele în România, șederea ta va fi presărată cu tradiții autentice, practici festive și mâncăruri delicioase, mai ales când vizitezi mediul rural”, a explicat Ambasada României.

