Cum sunt atinse standarde înalte de igienă în centrele SPA cu ajutorul sistemelor UV de dezinfectare?

Centrele SPA oferă un cadru relaxant și plăcut pentru clienți, iar menținerea unui mediu curat și sigur este o prioritate importantă. Ca orice mediu umed, centrele SPA pot avea potențialul de a favoriza dezvoltarea bacteriilor, fungilor, mucegaiului și altor organisme. Cu toate acestea, prin implementarea unor practici adecvate de igienă și utilizarea sistemelor UV pentru dezinfectarea apei, se pot reduce semnificativ riscurile asociate. Umiditatea crescută, temperaturile ridicate, traficul intens de persoane și spațiul limitat sunt doar câțiva dintre factorii care favorizează acest context, respectarea standardelor înalte de igienă fiind o condiție vitală pentru funcționarea conformă a acestora. Utilizarea unor lampi UV pentru sterilizare este o metodă eficientă și sigură pentru a elimina orice risc de contaminare în centrele SPA!

De ce este importantă dezinfectarea apei în centrele SPA?

Apa din bazinele și piscinele centrelor SPA intră în contact cu toate persoanele care se bucură de acestea, iar în condiții de igienă precară, poate deveni transportator de microorganisme periculoase ce pot genera boli de piele și nu numai. Dezinfectia apei cu UV in paralel cu alte metode traditionale de dezinfectie asigura zero microorganisme in apa.

Cum pot fi răspândite bacteriile, virușii și alte microorganisme în centrele SPA?

Apa nu este singurul mediu prielnic pentru dezvoltarea și transmiterea germenilor de la o persoană la alta pentru că price suprafață destinată utilizării publice se poate transforma cu ușurință într-un focar de infecții. Numeroase categorii de bacterii, fungi sau ciuperci se dezvoltă în medii umede și calde, contactarea acestora putându-se realiza cu o simplă atingere. De asemenea, numeroase virusuri circulă libere prin aer, riscul de contaminare fiind foarte ridicat în spații închise. Dezinfectarea incorectă a spațiilor este primul pas către conturarea unui mediu periculos.

Cum poate utilizarea sistemelor UV reduce riscul de răspândire a bolilor în centrele SPA?

Dezinfectia apei cu raze UV-C se numare printre metodele de dezinfectie folosite in centrele SPA fara a avea contraiindicati sau riscul de supradozare. Acestea elimină până la 99,99% din microorganismele periculoase în doar câteva secunde, generând un mediu igienic și sigur. Bolile ce pot fi contactate în astfel de centre sunt rezultatul contaminării cu bacterii, virusuri sau ciuperci specifice. În centre SPA cu condiții precare se pot dezvolta boli precum Shigeloza, E. Coli, Leptospiroza, Giardioza, numeroase afecțiuni ale pielii și nu numai, iar prin montarea unor sisteme UV de dezinfecție se combate cauza și astfel se elimină în totalitate și riscurile asociate.

Ce beneficii poate aduce utilizarea sistemelor UV pentru dezinfectarea apei în centrele SPA, în afară de prevenirea răspândirii bolilor?

Utilizarea sistemelor cu lămpi UV-C ca soluție complementara de dezinfecție oferă garanția unui spațiu ferit de orice risc. Eliminați disconfortul creat de substanțele chimice prezente în apă (mirosul neplăcut, usturimea ochilor, dureri de cap),Reduceti riscul de îmbolnăvire cu bacteriile rezistente la clor (Giardia și Cryptosporidium),Întreținere ieftină, ușoară și simplă – lampa UV se schimbă după aproximativ un an de folosire continuă,Oferiți siguranță și confort clienților pasionați de înot.

Respectarea standardelor înalte de igienă în centre SPA este mai ușoară ca niciodată datorită sistemelor UV pentru dezinfecție!