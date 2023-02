Coafuri cu stil în 2023 pentru un look senzațional

Fie că ești o persoană preocupată de aspectul său îngrijit, un look cât mai atrăgător și respectarea trendurilor, fie că deții un salon de coafură și ți-ai dori să le poți sugera clientelor tale coafuri în tendințe care pot impresiona, părul îngrijit și coafat este o prioritate pentru multe persoane, femei și bărbați deopotrivă.

Care sunt tendințele în 2023 pe linie de coafuri?

Fiecare dintre noi ne propunem la început de an mai multe obiective pe care le îndeplinim sau nu, dar un look mai atrăgător probabil că este printre singurele pe care ni le propunem în fiecare an.

Și cum fiecare an ne aduce noi tendințe fashion, tunsori, coafuri și nu numai, de ce să nu încercăm anul acesta un nou stil? Poate că este cel care ni se potrivește cel mai bine stilului și personalității. Poate că ne aranjează și ne ajută să devenim mult mai atrăgători.

Simple sau complexe, îți propunem mai multe coafuri senzaționale, în diferite stiluri, de la retro până la stilul sofisticat.

Și nu uita un aspect esențial, dacă ești stylist! Tendințele în coafură se schimbă constant, iar tu trebuie să fii la curent cu cele mai noi tendințe pentru a-ți putea oferi clientelor tale cele mai bune opțiuni.

Iată ce coafuri se poartă în 2023:

Începem cu bretonul care este o alegere perfectă și care se menține și în acest an, fie sobru sau rebel. Bretonul este o tendință populară în coafură, fiind o alegere bună pentru clientele care doresc să-și accentueze trăsăturile feței. Bretonul poate fi adaptat diferitelor forme ale feței și tipuri de păr. Părul lung și drept este foarte popular și se potrivește atât pentru ocazii casual, cât și pentru evenimente mai sofisticate. Părul lung și drept este ușor de îngrijit și poate fi personalizat prin adăugarea de breton sau onduleuri. Părul scurt este o alegere populară pentru femeile care doresc să-și accentueze trăsăturile feței și să aibă un look modern. Există o varietate de stiluri scurte care se potrivesc diferitelor forme ale feței și tipuri de păr. Părul cu volum este în trend, fiind o alegere bună pentru clientele care doresc să-și scoată în evidență părul. Acest trend poate fi realizat prin onduleuri sau prin adăugarea de extensii. Coafurile cu bucle. Bucla este o tendință care nu se demodează niciodată. Există o varietate de stiluri de bucle care se potrivesc diferitelor forme ale feței și tipuri de păr, cum ar fi buclele mari și ondulate sau buclele strânse și sofisticate. Bucla este o alegere bună pentru clientele care doresc să adauge volum și textură părului.

Coafurile cu accent pe culoare: Vopsirea părului în culori non-tradiționale este o tendință populară în coafură. De la părul roz sau albastru la părul verde sau portocaliu, acest trend oferă clientelor posibilitatea de a se distinge și de a-și exprima personalitatea prin culoare. Coafurile cu aspect natural sunt în tendință, reprezentând o alegere bună pentru persoanele care doresc să-și păstreze părul sănătos și ușor de îngrijit. Acest trend poate fi realizat prin metode de styling non-invazive, cum ar fi prinderea părului în cozi sau cocuri sau prin utilizarea de produse de styling cu ingrediente naturale.

Așadar, aceste tendințe în coafură sunt doar câteva exemple pe care le poți folosi pentru a-ți inspira clientele sau chiar pentru tine, acasă, pentru orice zi sau pentru participarea la evenimente deosebite.

Este important să ții cont de forma feței, tipul de păr și preferințele clientului în timp ce alegi o coafură. Încurajează-le să încerce ceva nou, dar asigură-te că ți-ai făcut temele și că ești pregătit să le oferi coafura pe care și-o doresc. În acest fel, vei fi în măsură să le oferi cele mai bune servicii și să le faci să se simtă frumoase și în siguranță la orice eveniment. Mai mult chiar. În acest mod le motivezi să revină în salonul tău și să primești recenzii pozitive.

