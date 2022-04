6 din 10 români din urban vor călători în afara orașului de Paște

Majoritatea românilor preferă să părăsească orașul cu ocazia Paștelui, 90% dintre ei alegând să călătorească în țară. Motivele principale pentru luarea acestei decizii sunt vizitarea familiei (60%) și concediul (24%), numai procente mici urmărind o scurtă călătorie (8%) și vizitarea prietenilor (6%).

De altfel, pentru 9 din 10 români Paștele este despre familie – 65% îl vor petrece cu familia apropiată (partener, copii) și aproximativ jumătate cu familia extinsă (părinți, cumnați, socrii, etc).

Datele aparțin unui studiu online realizat de agenția de media United Media Services în perioada 6-8 aprilie, pe un eșantion de 500 de respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 55 de ani.

Mai mult de atât, interesant este că 1 din 4 români are unul sau mai mulți membrii de familie în străinătate și care va veni în țară cu această ocazie. Și asta tocmai pentru că pentru români tradițiile sunt în continuare foarte importante în apropierea sărbătorilor de Paște (78%), precum și petrecerea timpului alături de cei dragi (89%). În plus, 66% declară că simt nevoia să fie mai activi cu ocazia Paștelui.

„Este interesant ce mult va crește mobilitatea populației de Paste, și evident, în general românii se vor reîntregi cu familiile lor și vor călători dinspre orașele mari către cele mai mici sau în zonele de provincie. În acest context, publicitatea outdoor (de-a lungul drumurilor naționale, autostrăzi, lângă benzinarii etc) și radio (ascultat în mașină) devin medii extrem de relevante de comunicare pentru branduri. De asemenea, publicitatea în aeroporturi sau pe lângă punctele de intrare în țară are mare potențial din punct de vedere media, pentru că, iată, vedem cât de multe familii se vor reîntregi de Paște cu membri care vin din diaspora,” a spus Anca Băcăianu, Head of Strategy & Research la United Media Services.

În ceea ce privește ce aleg ei să consume din punct de vedere media și entertainment, 1 din 2 români au declarat că se uită cu plăcere la emisiuni și programe TV cu specific de Paste. Mai mult de atât 63% vor urmări conținut video (TV, YouTube, etc) în timpul liber din perioada Paștelui, iar 25% spun că îl vor consuma mai des decât de obicei.

