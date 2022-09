3 considerente de care trebuie sa tii cont inainte sa alegi un dressing de dormitor

Alegerea unui dressing de dormitor poate fi o provocare, mai ales daca esti genul care are tendinta de a cumpara in permanenta articole vestimentare noi. Deseori, posibilitatile acestui mobilier sunt puse la incercare cand pe rafturile sale se „straduiesc” sa incapa pulovere, tricouri, pantaloni, pantofi, palarii sau orice alt produs cumparat in scopul purtarii. Pentru a evita supraaglomerarea spatiilor si a lua cea mai corecta decizie, la achizitionarea mobilierului trebuie sa tii cont de cateva considerente. Iata care sunt!

Dimensiunile si culoarea

Evaluarea dimensiunilor necesare unui dressing dormitor este foarte importanta atat pentru a avea siguranta ca indeplineste toate cerintele de depozitare, cat si pentru a se integra perfect in spatiul de care dispui in locuinta. Daca incaperea este destul de mica, o idee foarte practica ar fi sa investesti intr-un model sonoma, cu usi culisante si oglinda fixata pe exterior. Culoarea deschisa si oglinda vor crea efectul de largire a spatiului, realizand un ambient aerisit si placut. Pozitioneaza-l astfel incat sa nu blochezi sursele naturale de lumina si sa nu „sifonezi” schema cromatica a camerei. Un model cu usi culisante va salva mult spatiu din incapere, nu va bloca caile de acces si va contribui la un trafic fluid.

Poti opta pentru un dressing de dormitor cu 1, 2, 3 sau 4 usi, glisante sau cu balamale, in diverse nuante, cu sau fara oglinda pe exterior. Ai la dispozitie dimensiuni foarte variate, pornind de la cele mai mici 100x210x64 cm, 120x200x55 cm pana la cele mai mari 200x210x64 cm, 204x218x58 cm. Culorile sunt deosebit de ofertante pentru a asigura integrarea cu usurinta a mobilierului in decorul camerei. Modelul ales va trebui sa fie in armonie cu nuantele peretilor, parchetului, covorului, draperiilor si a celorlalte piese din interior, pentru a te bucura de un spatiu de relaxare excelent in dormitor.

dressing dormitor

Rafturile, sertarele si bara de umerase

Interiorul unui dressing de dormitor este, de asemenea, esential pentru a satisface toate cerintele de depozitare a articolelor de imbracaminte si incaltaminte. Daca ai o fire sportiva si acest stil te reprezinta sau daca garderoba ta este alcatuita preponderent din blugi, pantaloni, treninguri, tricouri, pulovere si alte haine ce suporta impaturirea, atunci ar fi recomandat sa optezi pentru modelele ce au alocat un spatiu generos pentru rafturi. Acorda atentie si sertarelor in care ai putea sa iti asezi cutiile cu incaltaminte, palariile sau sepcile.

Daca inclini spre vestimentatia office – business, iar locul de munca iti impune o prezenta impecabila, atunci modelele cu spatiu mai larg pentru bara cu umerase sunt minunate pentru tine. Costumele, camasile, pantalonii, rochiile, fustele si sacourile vor fi organizate ca la carte intr-un astfel de dressing dormitor. Sertarele te vor ajuta sa iti asezi in ordine incaltamintea si gentile, iar rafturile interioare vor fi incapatoare pentru articolele ce pot fi impaturite. Un model cu 2 spatii pentru umerase, 5 rafturi, 6 sertare, oglinda si usi glisante poate fi o achizitie excelenta!

Oglinzile exterioare

Exista persoane care adora oglinzile aplicate pe mobilier, iar altele care nu le considera tocmai foarte practice. Din acest motiv, producatorii au adus pe piata colectii ce cuprind ambele variante, pentru a satisface toate preferintele. Daca ai o personalitate pedanta si iti place sa verifici fiecare detaliu al tinutei inainte de a iesi din casa, poti opta pentru piesele cu usile acoperite integral sau partial cu oglinzi. De asemenea, daca intentionezi sa creezi un efect sporit de luminozitate si largire a spatiului, modelele cu oglinzi sunt magnifice!

Tu ce dressing dormitor ti-ai dori sa achizitionezi?