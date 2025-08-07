În topul lichidității s-au aflat acțiunile Băncii Transilvania, cu rulaje de peste 22 milioane de lei, urmate de OMV Petrom și Hidroelectrica

Bursa de Valori București a încheiat sesiunea de joi cu evoluții pozitive pe majoritatea indicilor, într-un climat de tranzacționare activ, cu schimburi totale de 85,71 milioane de lei (aproximativ 16,89 milioane de euro).

Indicele principal BET, care reflectă performanța celor mai importante 20 de companii listate, a avansat cu 1,58%, ajungând la 20.814,90 de puncte. Evoluția pozitivă a fost susținută și de BET-Plus, ce cuprinde cele mai lichide 43 de titluri, care a urcat cu 1,53%.

Indicele BET-XT, ce urmărește cele mai lichide 25 de companii, a înregistrat un câștig de 1,41%, iar BET-BK, considerat un barometru al randamentelor fondurilor de investiții, a crescut cu 0,92%. Sectorul energetic, monitorizat prin BET-NG, a avut una dintre cele mai bune performanțe ale zilei, cu un avans de 1,88%.

Singurul indice care a încheiat ziua în teritoriu negativ a fost BET-FI, care urmărește evoluția SIF-urilor, cu o scădere de 0,33%. Piața AeRO a urmat trendul pozitiv, indicele BET AeRO apreciindu-se cu 1,15%.

Pe segmentul câștigătorilor, cele mai mari aprecieri au fost înregistrate de Societatea de Construcții Napoca (+10,69%), SIF Hoteluri (+9,9%) și Artego (+9,96%). La polul opus, cele mai consistente corecții au fost marcate de Energopetrol (-13,9%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (-9,62%) și Altur (-5,63%).

