Zi verde pe bursă: Creșteri semnificative pe aproape toți indicii BVB

EconomieBani & AfaceriȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

În topul lichidității s-au aflat acțiunile Băncii Transilvania, cu rulaje de peste 22 milioane de lei, urmate de OMV Petrom și Hidroelectrica

Bursa de Valori București a încheiat sesiunea de joi cu evoluții pozitive pe majoritatea indicilor, într-un climat de tranzacționare activ, cu schimburi totale de 85,71 milioane de lei (aproximativ 16,89 milioane de euro).

Indicele principal BET, care reflectă performanța celor mai importante 20 de companii listate, a avansat cu 1,58%, ajungând la 20.814,90 de puncte. Evoluția pozitivă a fost susținută și de BET-Plus, ce cuprinde cele mai lichide 43 de titluri, care a urcat cu 1,53%.

Indicele BET-XT, ce urmărește cele mai lichide 25 de companii, a înregistrat un câștig de 1,41%, iar BET-BK, considerat un barometru al randamentelor fondurilor de investiții, a crescut cu 0,92%. Sectorul energetic, monitorizat prin BET-NG, a avut una dintre cele mai bune performanțe ale zilei, cu un avans de 1,88%.

Singurul indice care a încheiat ziua în teritoriu negativ a fost BET-FI, care urmărește evoluția SIF-urilor, cu o scădere de 0,33%. Piața AeRO a urmat trendul pozitiv, indicele BET AeRO apreciindu-se cu 1,15%.

În topul lichidității s-au aflat acțiunile Băncii Transilvania, cu rulaje de peste 22 milioane de lei, urmate de OMV Petrom și Hidroelectrica.

Pe segmentul câștigătorilor, cele mai mari aprecieri au fost înregistrate de Societatea de Construcții Napoca (+10,69%), SIF Hoteluri (+9,9%) și Artego (+9,96%). La polul opus, cele mai consistente corecții au fost marcate de Energopetrol (-13,9%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (-9,62%) și Altur (-5,63%).

