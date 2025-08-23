Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că statele din așa-numitul Sud Global ar trebui să preseze Rusia spre a face pace în războiul cu Ucraina, inclusiv prin a ajuta la aducerea președintelui rus Vladimir Putin la masa negocierilor, potrivit The Straits Times.
‘Mi-am reafirmat disponibilitatea pentru orice format de întâlnire cu conducătorul Rusiei. Cu toate acestea, vedem că Moscova încearcă încă o dată să prelungească totul’, a scris Zelenski pe rețeaua socială X după o discuție prin telefon cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa.
‘Este important ca Sudul Global să trimită semnale relevante și să preseze Rusia spre pace’, a adăugat Volodimir Zelenski în aceeași postare.
