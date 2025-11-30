5.4 C
Zelenski merge la Paris pentru discuții de pace. Întâlnire decisivă cu Macron în timp ce Ucraina negociază cu SUA

Zelenski merge la Paris pentru discuții de pace. Întâlnire decisivă cu Macron în timp ce Ucraina negociază cu SUA

macron zelenski garanții securitate
Foto Facebook Emi News, 3 septembrie 2025

Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée. Vizita are loc în timp ce o delegație de negociatori ucraineni se află în Statele Unite pentru a discuta noul plan american destinat opririi conflictului cu Rusia.

Potrivit președinției franceze, „cei doi lideri vor discuta despre situaţia şi condiţiile pentru o pace justă şi durabilă, în continuitatea discuţiilor de la Geneva şi a planului american şi în strânsă consultare cu partenerii noştri europeni”.

Élysée a mai precizat că „de asemenea, vor face un bilanţ al activităţii întreprinse privind garanţiile de securitate în cadrul Coaliţiei de voinţă”.

Planul american de pace: oportunitate sau presiune pentru Kiev?

Washingtonul a prezentat recent o propunere menită să închidă un conflict care durează de peste trei ani, însă la Kiev persistă temeri legate de eventuale concesii forțate.

Planul urmează să fie clarificat în cadrul discuțiilor din SUA, înaintea reuniunii Zelenski–Macron.

Într-un interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, ministrul francez de externe a transmis un avertisment direct Kremlinului:

„Vladimir Putin trebuie să accepte armistiţiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancţiuni care îi vor paraliza economia, precum şi unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina”.

Parisul răspunde contestării legitimității lui Zelenski

Președintele rus contestă public legitimitatea liderului ucrainean, însă diplomația franceză respinge ferm aceste afirmații. Jean-Noël Barrot a subliniat că Volodimir Zelenski „a fost ales în alegeri deschise, transparente şi democratice, ceea ce nu este cazul lui Vladimir Putin”.

El a adăugat că „războiul pe care preşedintele rus a ales să-l ducă împiedică Ucraina să organizeze alegeri. În ceea ce priveşte cazurile de corupţie, acestea trebuie tratate de instituţiile competente, fără interferenţe cu procesul de pace”.

În opinia ministrului, Volodimir Zelenski „are toată legitimitatea de a conduce Ucraina spre pace”.

