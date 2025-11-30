5.4 C
AcasăInternaționalTensiuni în creştere între Washington şi Caracas, după avertismentul lui Donald Trump

Tensiuni în creştere între Washington şi Caracas, după avertismentul lui Donald Trump

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Reacţia a venit printr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Caracas, care a calificat declaraţia drept o agresiune ilegală şi nejustificată

Venezuela îl acuză pe preşedintele american, Donald Trump că lansează ameninţări cu tentă colonialistă. Reacţia a venit, printr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Caracas, care a calificat declaraţia drept o agresiune ilegală şi nejustificată, scrie BBC.

Deşi Statele Unite nu pot impune unilateral restricţii asupra spaţiului aerian al altei ţări, mesajul postat online de Trump ar putea alimenta incertitudinea în rândul companiilor aeriene. În paralel, Washingtonul şi-a întărit prezenţa militară în Marea Caraibilor, afirmând că operaţiunea este menită să combată traficul de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro respinge vehement acuzaţiile, privind implicarea regimului său în traficul de substanţe ilegale şi susţine că presiunile americane urmăresc îndepărtarea sa de la putere. Trump a transmis pe Truth Social un mesaj adresat operatorilor aerieni, dar şi traficanţilor de droguri și persoane, îndemnându-i să evite spaţiul aerian venezuelean.

Nici Casa Albă şi nici Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA nu au comentat imediat situaţia, însă FAA avertizase deja companiile aeriene asupra intensificării activităţilor militare în regiune.

În Congresul american, atât democraţi cât şi republicani au criticat ieşirea preşedintelui. Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, a avertizat că deciziile unilaterale împing Statele Unite către un potenţial conflict, amintind că doar Congresul are dreptul de a declara război. Mesaje similare au venit şi din partea unor republicani.

Caracasul susţine că Washingtonul a suspendat zborurile de repatriere pentru migranţi şi face apel către comunitatea internaţională să condamne acţiunile americane. În acelaşi timp, armata venezueleană a desfăşurat exerciţii militare pe litoral, prezentate de televiziunea de stat, iar autorităţile au interzis aterizarea mai multor companii aeriene internaţionale.

Statele Unite au trimis în regiune portavionul USS Gerald Ford, alături de aproximativ 15.000 de militari, cea mai amplă desfăşurare americană în zona Caraibelor din ultimii trei decenii. Potrivit autorităţilor americane, operaţiunile vizează reţeaua de trafic de droguri. În ultimele luni, forţele americane au atacat peste 20 de ambarcaţiuni suspectate că transportau droguri, însă nu au fost prezentate dovezi concrete.

Caracasul susţine că scopul real este răsturnarea lui Maduro, a cărui realegere a fost contestată internaţional. Washingtonul a desemnat Cartelul de los Soles drept organizaţie teroristă, afirmând că gruparea – pe care o leagă de oficiali venezueleni –s-a infiltrat în instituţiile statului. Guvernul venezuelean respinge această etichetă, ministrul de interne Diosdado Cabello numind-o o invenţie politică.

Departamentul de Stat insistă însă că organizaţia există şi că a compromis armata, serviciile de informaţii şi instituţiile judiciare din Venezuela.

Dana Macsim
Dana Macsim
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Ultima oră
Pe aceeași temă

