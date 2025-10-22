Liderul ucrainean se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson la sediul companiei Saab, producătorul renumitului avion de vânătoare Gripen

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua miercuri o vizită oficială în Suedia, unde urmează să fie semnat un nou acord de cooperare în domeniul apărării, axat pe exportul de armament. Anunțul a fost făcut marți de guvernul suedez, care precizează că întâlnirea va avea loc în orașul Linköping, centrul industriei suedeze de apărare, scrie AFP.

Liderul ucrainean se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson la sediul companiei Saab, producătorul renumitului avion de vânătoare Gripen. După discuțiile bilaterale, cei doi oficiali vor susține o conferință de presă comună în care vor detalia acordul privind exporturile de tehnologie și echipamente militare către Kiev.

„La finalul întrevederii, premierul Ulf Kristersson și președintele Volodimir Zelenski vor face un anunț referitor la cooperarea în domeniul apărării și la sprijinul concret pe care Suedia îl oferă Ucrainei”, se arată în comunicatul guvernului suedez.

Pe rețeaua X (fostul Twitter), Kristersson a subliniat că „o Ucraină puternică și capabilă rămâne o prioritate esențială pentru Suedia”, reiterând angajamentul țării sale de a sprijini efortul de apărare al Kievului în fața agresiunii ruse.

Vizita lui Zelenski marchează o nouă etapă în cooperarea militară dintre cele două state. Anul trecut, Suedia a decis să amâne trimiterea avioanelor Gripen către Ucraina, după consultări cu partenerii NATO, care au optat să prioritizeze livrările de aeronave americane F-16.

Potrivit presei suedeze, acordul care urmează să fie anunțat ar putea deschide calea pentru o implicare mai mare a industriei suedeze de apărare în modernizarea capacităților militare ucrainene, inclusiv în domeniul producției și întreținerii de echipamente.

Vizita de miercuri este a doua deplasare a președintelui Zelenski în Suedia de la începutul războiului, semnalând consolidarea parteneriatului bilateral într-un moment în care Kievul caută sprijin strategic suplimentar în Europa de Nord.

