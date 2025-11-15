Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă începerea unei ‘restructurări’ a companiilor publice din sectorul energetic, printre care și operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupție, transmite AFP, potrivit Blue News.

Luni, Biroul anticorupție ucrainean (NABU) a anunțat că a identificat un ‘sistem infracțional’ aflat la originea deturnării a 100 milioane de dolari din acest sector, dezvăluire ce a condus la demiterea ministrului justiției și a ministrului energiei.

‘Începem restructurarea principalelor întreprinderi publice din sectorul energetic’, a anunțat Zelenski într-un comunicat difuzat sâmbătă pe rețelele sociale.

La Energoatom ar urma să fie înființat un nou consiliu de supraveghere ‘în termen de o săptămână’ , dar sunt vizate și alte companii publice din energie, ca de pildă operatorul hidroelectric al țării sau cei din domeniul extracției și transportului de gaz.

Potrivit lui Zelenski, va fi realizat un ‘audit complet’ al activităților financiare ale acestor companii și vor fi schimbați șefii și ‘reprezentanții statului’ în aceste entități.

‘Orice stratagemă descoperită în aceste companii trebuie să facă obiectul unui răspuns rapid și just’, a adăugat el.

Ultimul scandal de corupție l-a avut în prim-plan pe Timur Mindici, un apropiat al lui Zelenski

În comunicatul său, liderul ucrainean dă asigurări că le-a ordonat responsabililor guvernamentali să mențină ‘o comunicare constantă și constructivă cu forțele de ordine și organismele de luptă împotriva corupției’.

Cea mai recentă afacere de corupție dezvăluită de NABU a zguduit președinția de la Kiev, responsabilul prezumtiv al acestui sistem, Timur Mindici, fiind un prieten apropiat al lui Volodimir Zelenski.

În vară, puterea a încercat să priveze de independență NABU și Parchetul anticorupție (SAP), structuri create acum 10 ani, însă a fost nevoită să dea înapoi în urma protestelor venite din rândul societății civile și al aliaților occidentali ai Kievului.

Pe lângă problemele juridice, sectorul energetic ucrainean a fost puternic afectat în ultimele zile de o campanie de lovituri cu drone și rachete rusești, care a aruncat în întuneric o mare parte a țării.

