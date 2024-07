Zeci de mii de elevi nu vor Bac

Examenul național de bacalaureat înregistrează recorduri an de an la capitolul absenteism al elevilor. Prima probă scrisă a examenului maturității din acest an a avut 2.000 de absenți, în timp ce 20.000 de elevi nici nu au mai ajuns să se înscrie în Bacalaureat.

Ca de fiecare dată însă, Ministerul Educației (ME), mai ales în mandatul Ligiei Deca, încearcă să prezinte datele într-o notă favorabilă.

La prima proba scrisă (Limba și literatura română) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2024), desfășurată luni, 1 iulie, s-a înregistrat o rată de participare de 98,3%: 123.583 de candidați prezenți dintr-un total de 125.694 de candidați înscriși – toate promoțiile – pentru susținerea acestei probe), a anunțat ME.

Potrivit aceleiași surse, 2.077 de candidați au fost declarați absenți, iar 34 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Subiectele/baremul de evaluare au fost publicate la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Calendarul examenului

Marți, 2 iulie, a fost susținută proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie), iar joi, 4 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării.

Mulți dintre candidații care au realizat că nu s-au descurcat bine la prima probă nu s-au mai prezentat și la cea de-a doua.

De asemenea, alți candidați nu se vor prezenta la această sesiune de Bacalaureat pentru că au absentat la probele de evaluare a competențelor.

Cu toate că acestea din urmă nu au caracter eliminatoriu, iar pentru ele se acordă doar calificative, elevii trebuie să fie prezenți, pentru a li se lua în considerare proble scrise ale examenului maturității.

Ultima probă scrisă – Limba si literatura maternă – se va desfășura vineri, 5 iulie.

Afișarea primelor rezultate (în centrele de examen și online) este programată în data de 8 iulie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 12 iulie (în centrele de examen și online).

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), rezultatele sunt afișate prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului (coduri).

