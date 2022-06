Zece persoane au murit și alte 251 sunt rănite din cauza unor scurgeri de gaze toxice în Iordania

Zece persoane au murit şi alte 251 au fost rănite în urma unei scurgeri de gaze toxice dintr-un rezervor de depozitare în portul Aqaba, din Iordania.

Autorităţile le-au cerut locuitorilor să închidă ferestrele şi să rămână în case, relatează Reuters.

Scurgerea de gaze s-a produs după ce un rezervor plin cu gaz toxic a căzut în timpul transportului, a declarat purtătorul de cuvânt al direcţiei de siguranţă publică, potrivit agenţiei de ştiri de stat Petra, potrivit spotmedia.ro.

Zece persoane au murit în Iordania, iar câteva sute au fost rănite după ce un rezervor de depozitare cu gaze a fost avariat

Un videoclip postat pe pagina de Twitter a televiziunii de stat a arătat un rezervor de depozitare când cădea în timpul transportului şi se trântea de puntea unei nave. Se pot observa gaze de culoare galbenă care se ridică în aer în timp ce oamenii fug.

Mai multe avioane de evacuare au fost trimise în Aqaba, a precizat televiziunea de stat.

Premierul Bisher al-Khasawneh a format o echipă care să ancheteze incidentul, condusă de ministrul de Interne, a menţionat Ministerul Informaţiilor.

O explozie mortală a avut loc la un cunoscut hotel din centrul Havanei, făcând o gaură de câteva etaje în partea laterală a clădirii. Au murit cel puțin nouă persoane și alte 30 au ajuns la spital, au anunțat martorii și presa de stat.

O explozie mortală produsă vineri la un hotel celebru din centrul Havanei a ucis cel puțin 22 de persoane și a rănit peste 70.

Echipele de salvare s-au grăbit să ajungă la fața locului în timp ce mulțimea s-a adunat în fața Hotelului Saratoga, după ce explozia a zguduit cartierul în cursul dimineții.

Barbara Pineda, o locuitoare din Havana, spune:

”Am simțit o explozie clară, un singur bum și am văzut cristale crăpând și căzând și un nor alb de praf care nu voia să dispară. Dar am reușit să închid ușa și să mă îndepărtez, în direcția opusă”.

Vorbind de la fața locului la televiziunea cubaneză, președintele Miguel Diaz-Canel a declarat că explozia care a sfâșiat mai multe etaje ale hotelului pare să fi fost cauzată de o scurgere de gaz.

