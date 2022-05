VIDEO: Explozie la un hotel din Havana din cauza unei scurgeri de gaze – 9 persoane au murit

O explozie mortală a avut loc la un cunoscut hotel din centrul Havanei, făcând o gaură de câteva etaje în partea laterală a clădirii. Au murit cel puțin nouă persoane și alte 30 au ajuns la spital, au anunțat martorii și presa de stat.

O explozie mortală produsă vineri la un hotel celebru din centrul Havanei a ucis cel puțin 22 de persoane și a rănit peste 70.

Echipele de salvare s-au grăbit să ajungă la fața locului în timp ce mulțimea s-a adunat în fața Hotelului Saratoga, după ce explozia a zguduit cartierul în cursul dimineții.

Barbara Pineda, o locuitoare din Havana, spune:

”Am simțit o explozie clară, un singur bum și am văzut cristale crăpând și căzând și un nor alb de praf care nu voia să dispară. Dar am reușit să închid ușa și să mă îndepărtez, în direcția opusă”.

Vorbind de la fața locului la televiziunea cubaneză, președintele Miguel Diaz-Canel a declarat că explozia care a sfâșiat mai multe etaje ale hotelului pare să fi fost cauzată de o scurgere de gaz.

Ulterior, el a declarat pentru Reuters: „În niciun caz nu a fost vorba de o bombă sau de un atac. Este doar un accident foarte nefericit”.

Explozia a provocat un scurt val de panică în cartierul vechi din Havana.

Hotelul era în renovare și doar muncitorii se aflau în interior în momentul exploziei, a relatat televiziunea de stat.

Mass-media de stat a adăugat că eforturile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare și a precizat că nu este clar dacă alte victime au rămas blocate printre dărâmături.

Într-un interviu, un reprezentant al companiei administrate de armată care operează multe dintre hotelurile din țară a declarat, de asemenea, că o scurgere de gaz pare să fie cauza.

