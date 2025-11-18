Xiaomi spune că mașinile electrice și inteligența artificială generează deja profit

Gigantul chinez al tehnologiei de consum, Xiaomi, a anunțat marți că segmentul său de afaceri dedicat inovațiilor — inclusiv vehiculelor electrice inteligente și inteligenței artificiale — a înregistrat pentru prima dată un profit trimestrial, notează AFP.

Totuși, președintele companiei, Lu Weibing, a avertizat că presiunea asupra lanțului de aprovizionare, cauzată de creșterea prețurilor la cipurile de memorie, va afecta piața smartphone-urilor anul viitor.

Xiaomi, cunoscută pentru gama sa variată de produse accesibile, de la telefoane și tablete la electrocasnice, este încă un jucător nou în sectorul aglomerat al vehiculelor electrice, lansând primul său model anul trecut.

Compania a intrat și în competiția intensă pentru dezvoltarea instrumentelor AI în aprilie, când a prezentat propriul său model generativ.

„În al treilea trimestru din 2025, segmentul nostru dedicat vehiculelor electrice inteligente, inteligenței artificiale și altor inițiative noi a obținut pentru prima dată un profit operațional trimestrial de 700 de milioane de yuani (98 de milioane de dolari)”, a transmis Xiaomi.

Veniturile din acest sector au atins un nivel record, în timp ce veniturile totale pentru perioada iulie–septembrie au fost de 113,1 miliarde de yuani, în creștere cu 22% față de anul precedent.

Profitul net ajustat a crescut cu 81% de la un an la altul, ajungând la 11,3 miliarde de yuani.

În ciuda rezultatelor trimestriale solide, acțiunile Xiaomi au scăzut cu peste 20% în ultimele șase luni.

Analiștii spun că una dintre provocările majore este cererea tot mai mare pentru tehnologie AI, care împinge în sus prețurile cipurilor de memorie folosite în telefoane și dispozitive inteligente.

„Cred că presiunea va fi mult mai mare decât anul acesta”, a declarat marți Lu Weibing, adăugând: „Per ansamblu, cred că toată lumea va observa probabil creșteri semnificative ale prețurilor de retail.”

Războaiele de prețuri și pesimismul legat de economia Chinei afectează, de asemenea, perspectivele pieței.

Beijingul încearcă să combată consumul intern scăzut de la încheierea pandemiei, în timp ce criza prelungită a datoriilor din sectorul imobiliar continuă să apese asupra încrederii consumatorilor.

