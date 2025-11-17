Bitcoin prăbușit la 93.000$: piața intră în panică, altcoin-urile cad în lanț

Piața cripto a intrat într-o nouă fază de turbulențe, după ce Bitcoin a coborât săptămâna trecută cu 8%, atingând pragul de 93.000 de dolari și rămânând acum sub nivelul de 96.000 de dolari, potrivit platformei de investiții eToro. Corecția a lovit și mai dur altcoin-urile: Ethereum a pierdut 11%, iar Solana a scăzut cu 14% în același interval.

Declinul vine pe fondul creșterii incertitudinii macroeconomice. Într-un discurs susținut la Universitatea din Evansville, Indiana, Alberto Musalem, președintele Federal Reserve St. Louis, a avertizat că este nevoie de „prudență” în privința unor noi reduceri ale dobânzii-cheie, întrucât inflația rămâne ridicată. Piețele au reacționat imediat: șansele unei tăieri de 0,25% la ședința Fed din decembrie au scăzut sub 50%, alimentând sentimentul global de aversiune față de risc.

Indicatorul Crypto Fear and Greed a coborât și el în zona „fricii extreme”, semnalând o deteriorare abruptă a încrederii investitorilor, notează analistul eToro Simon Peters.

Un detaliu pozitiv pe scena macro

Cea mai lungă închidere a administrației federale din istoria SUA s-a încheiat, ceea ce înseamnă că datele privind inflația și piața muncii ar putea fi publicate în următoarele săptămâni. Analiștii spun însă că rămâne neclar dacă aceste informații vor influența suficient balanța pentru o reducere a dobânzii în decembrie.

Starknet $STRK, excepția surprinzătoare

Într-o piață dominată de scăderi, Starknet ($STRK) a fost una dintre puținele criptomonede care au crescut, înregistrând un salt de 50% săptămâna trecută. Evoluția vine după actualizările majore din ecosistem, inclusiv programul Starknet BTCFI, care permite deținătorilor de bitcoin să își stake-uiască activele fără a renunța la custodie.

Explozie de interes pentru ETF-urile cripto

Canary Capital a atras atenția prin lansarea ETF-ului XRP (XRPC), primul fond spot XRP listat în baza Legii Valorilor Mobiliare din 1933. XRPC a debutat cu un volum impresionant de 58 de milioane de dolari – cel mai mare din peste 900 de listări de ETF-uri în 2025, potrivit analistului Bloomberg Eric Balchunas. A depășit la limită ETF-ul spot Solana (BSOL) de la Bitwise, care a strâns 57 de milioane în prima zi.

În urma succesului, Canary Capital a depus și documentația pentru un ETF dedicat memecoin-ului MOG, un token Ethereum cu o capitalizare de 154 de milioane de dolari. Analiștii spun că, odată cu standardele noi aprobate pentru ETF-urile pe active digitale spot, fondurile pe memecoin-uri ar putea deveni realitate mai devreme decât se anticipa.

