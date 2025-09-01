Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au criticat luni Statele Unite și Occidentul, în cadrul summitului Organizației Cooperării de la Shanghai (OCS), desfășurat în portul Tianjin, nordul Chinei. Evenimentul are loc pe fondul unor tensiuni geopolitice și economice majore la nivel global.

Liderul chinez a deschis summitul și a acuzat Occidentul de „mentalitate de Război Rece” și „acte de intimidare”. Xi a prezentat OCS drept un posibil model de multilateralism, în contrast cu actualul sistem internațional dominat de SUA.

„Trebuie să ne opunem unei mentalităţi de Război Rece şi de confruntare a blocurilor şi actelor de intimidare. Trebuie să pledăm pentru o lume multipolară dreaptă şi ordonată şi o globalizare economică care să includă şi promovarea unui sistem de guvernanţă mai drept şi mai rezonabil”, a declarat Xi Jinping.

El a subliniat totodată importanța „spiritului Shanghaiului”, reafirmând sprijinul pentru ONU și Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Putin: „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”

Președintele rus a reiterat acuzațiile împotriva Occidentului privind războiul din Ucraina.

„Această criză nu a fost niciodată declanşată de către Rusia în Ucraina, ea este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susţinută şi provocată de către Occident”, a spus Vladimir Putin.

În plus, acesta a acuzat „eforturile Occidentului de a antrena Ucraina în NATO”.

Summit cu participare extinsă

La Tianjin s-au reunit liderii a 20 de state membre, partenere și observatoare OCS, precum și reprezentanți ai aproximativ zece organizații regionale și internaționale. Printre participanți se numără președinții Iranului, Turciei și Belarusului, dar și premierii Indiei și Pakistanului.

Summitul este primul organizat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și este considerat cel mai important de la înființarea OCS în 2001, în condițiile multiplelor crize actuale: războiul din Ucraina, disputa asupra programului nuclear iranian și tensiunile comerciale dintre SUA și Asia.

Un moment notabil al reuniunii este participarea liderului nord-coreean Kim Jong-un, care face o ieșire diplomatică rară. Coreea de Nord și-a consolidat recent relațiile cu Rusia, devenind unul dintre principalii săi aliați în conflictul cu Ucraina.

Întâlniri bilaterale

Oficial, summitul este prezentat ca o încercare de a oferi „un model alternativ de relații internaționale”.

Evenimentul include și o serie de întrevederi bilaterale. Vladimir Putin are programate discuții cu liderii Turciei, Iranului și Indiei, iar marți este prevăzută o întâlnire oficială cu Xi Jinping, la Beijing.

