Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat semnificativ planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe dintre taxele vamale introduse prin decretul din 2 aprilie.

Judecătorii au stabilit că așa-numitele „tarife reciproce”, aplicate pentru peste 60 de țări – inclusiv niveluri de până la 50% pentru India și Brazilia și o cotă de bază de 10% pentru majoritatea celorlalte state – nu au fundament legal, potrivit CNBC.

Decizia instanței se aplică și tarifelor suplimentare impuse Mexicului, Canadei și Chinei, justificate de administrația Trump prin lipsa unor măsuri eficiente de combatere a traficului de fentanil.

Aceste taxe vor rămâne în vigoare doar până la 14 octombrie, termenul până la care administrația poate contesta hotărârea la Curtea Supremă.

Oțelul și aluminiul, exceptate de la anulare

Nu toate măsurile comerciale ale lui Trump sunt însă afectate. Tarifele sectoriale pe oțel și aluminiu, de 50%, extinse la peste 400 de categorii de produse și introduse pe baza articolului 232, rămân în vigoare și au șanse mari să reziste oricăror contestații.

De asemenea, taxele aplicate importurilor din China în primul mandat al lui Trump – menținute ulterior și de Joe Biden – nu sunt afectate.

Totodată, instanța nu a anulat eliminarea scutirii de minimis: importurile sub 800 de dolari sunt acum supuse taxelor și tarifelor, măsură care lovește mai ales micii importatori și comerțul online.

Doar 16% din importuri mai rămân vizate

După această decizie, pachetul tarifar gândit de Trump se reduce considerabil: din aproape 70% din importurile vizate inițial, doar aproximativ 16% mai rămân acoperite de tarife, dacă hotărârea va fi confirmată definitiv.

Donald Trump a anunțat că va ataca decizia la Curtea Supremă, avertizând că menținerea verdictului „ar putea distruge Statele Unite ale Americii”.

