WhatsApp testează o funcție de mesagerie vocală pentru apeluri ratate

WhatsApp a început să testeze o nouă funcționalitate care le va permite utilizatorilor să lase mesaje vocale atunci când apelurile efectuate nu sunt preluate de destinatar. Această inovație ar putea simplifica comunicarea și oferi utilizatorilor mai multă flexibilitate, similar cu tradiționala căsuță vocală a telefoanelor mobile.

WhatsApp testează o nouă funcție

Noua funcție vine după ce WhatsApp a introdus, la începutul acestei luni, mai multe caracteristici noi, printre care și apelurile programate. Această opțiune permite utilizatorilor să organizeze apeluri de grup în avans, invitând fie persoane individuale, fie grupuri întregi. Toți participanții primesc o notificare cu puțin timp înainte de începerea apelului, asigurând astfel o mai bună coordonare și prezență.

Prin testarea mesajelor vocale pentru apelurile ratate, WhatsApp încearcă să răspundă nevoii utilizatorilor de a comunica rapid și eficient, chiar și atunci când destinatarul nu este disponibil pentru a răspunde în timp real. Funcția este, momentan, în fază de test și nu există încă o dată oficială pentru lansarea completă.

Această inițiativă face parte dintr-un efort mai larg al platformei de a îmbunătăți experiența utilizatorilor și de a adăuga noi metode de interacțiune, menținând aplicația relevantă într-un peisaj digital competitiv.

