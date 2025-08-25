iPhone 17 Pro ar putea primi o funcție exclusivă de încărcare inversă, potrivit unui nou zvon

Apple se pregătește să-și prezinte noile modele de iPhone în doar câteva săptămâni, iar linia iPhone 17 Pro ar putea avea un atu unic în fața ultra-subțirelui iPhone 17 Air: încărcarea wireless inversă.

Potrivit informațiilor publicate de leakerul Fixed Focus Digital, Apple a testat deja această funcție pe modelele iPhone 17 Pro și Pro Max. Tehnologia ar permite utilizatorilor să încarce dispozitive precum AirPods, Apple Watch sau chiar un alt iPhone, direct de pe telefon.

Aceasta ar fi o premieră pentru iPhone, deși zvonuri despre introducerea încărcării inverse circulă de mai mulți ani. Ultima oară, informația a apărut în februarie, fiind atribuită unei alte surse, Instant Digital.

Diferențierea clară între iPhone 17 Air și iPhone 17 Pro pare să fie strategia Apple pentru această generație. În timp ce modelul Air promite un design ultra-subțire și futurist, Pro și Pro Max mizează pe autonomie mai bună, camere mai performante și – dacă zvonul se confirmă – funcționalități exclusive precum încărcarea inversă.

Un alt indiciu vine din randările de design apărute recent: logo-ul Apple ar fi repoziționat mai jos pe spatele telefoanelor, posibil pentru a marca locul unde utilizatorii își pot așeza accesoriile pentru încărcare.

De asemenea, odată cu lansarea iOS 26, Apple pregătește mai multe funcții legate de baterie, ceea ce întărește ipoteza introducerii acestei noutăți.

Dacă informațiile se confirmă, iPhone 17 Pro ar putea oferi nu doar o autonomie superioară, ci și o funcționalitate practică pe care utilizatorii Apple o așteaptă de ani de zile.

