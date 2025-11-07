WhatsApp permite în sfârșit trimiterea de mesaje către utilizatori din alte aplicații – o schimbare istorică în comunicarea digitală

WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, face un pas uriaș spre interoperabilitate: utilizatorii vor putea trimite mesaje către persoane care folosesc alte aplicații de chat, fără a mai fi nevoiți să părăsească platforma. Noua funcție este în prezent în faza beta și este testată pentru început în Europa, conform informațiilor publicate de WABetaInfo.

WhatsApp permite în sfârșit trimiterea de mesaje către utilizatori din alte aplicații

Această inovație vine ca urmare a Digital Markets Act (DMA) – o legislație adoptată de Uniunea Europeană care obligă marile companii tehnologice să permită interoperabilitatea între servicii, pentru a oferi utilizatorilor mai multă libertate și pentru a reduce monopolurile digitale.

Concret, utilizatorii WhatsApp vor putea comunica cu persoane din alte aplicații – cum ar fi BirdyChat, prima platformă compatibilă – prin mesaje text, imagini, clipuri video, fișiere audio și chiar mesaje vocale. WhatsApp va afișa aceste conversații într-o secțiune separată, pentru a fi clar că este vorba despre discuții cu utilizatori din afara aplicației.

CITEȘTE ȘI – Scandal la Rockstar: Concedieri și acuzații de divulgare de secrete înainte de lansarea GTA 6

Chiar dacă funcția se află încă în fază de testare, ea ar putea revoluționa modul în care oamenii comunică online, eliminând barierele dintre platforme. Totuși, pentru moment, funcția este disponibilă doar în Europa, iar extinderea la nivel global depinde de modul în care alte aplicații de mesagerie vor alege să se adapteze noilor cerințe europene.

WhatsApp, care se află constant într-un proces de actualizare și îmbunătățire, pregătește și alte noutăți, precum posibilitatea de a-ți seta un nume de utilizator personalizat – o opțiune pe care fanii o așteaptă de mult timp.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.