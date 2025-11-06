Scandal la Rockstar: Concedieri și acuzații de divulgare de secrete înainte de lansarea GTA 6

Rockstar Games, studioul din spatele mult așteptatului GTA 6, a emis recent acuzații împotriva unui grup de angajați concediați, susținând că aceștia ar fi scurs informații confidențiale pe un forum public. Faptul intervine după ce, săptămâna trecută, între 30 și 40 de angajați din Marea Britanie și Canada au fost concediați, unii dintre ei membri sau încercând să organizeze un sindicat privat pe Discord, potrivit Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB).

Scandal la Rockstar

Take-Two, compania-mamă a Rockstar, a emis un comunicat în care susține că aceste concedieri au avut loc din cauza „încălcării politicilor interne prin distribuirea și discutarea informațiilor confidențiale în forumuri publice” și nu au legătură cu dreptul angajaților de a se alătura unui sindicat sau de a desfășura activități sindicale.

Reprezentanții IWGB susțin însă că angajații au fost vizați exclusiv pentru activitățile lor sindicale. Alex Marshall, liderul sindicatului, a declarat pentru IGN că Rockstar evită adevărata cauză a concedierilor, afirmând că managementul companiei prioritizează suprimarea drepturilor angajaților în loc să se concentreze pe dezvoltarea jocului și pe respectarea muncii echipei.

Aceste concedieri vin înainte de lansarea mult așteptată a GTA 6, programată pentru mai 2026, considerată de analiști drept cel mai mare eveniment de lansare din industria divertismentului. Studioul a pus accent pe securitate după scurgerile masive de informații despre dezvoltarea jocului în 2022 și lansarea neplanificată a primului trailer în anul următor. CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, a descris scurgerile ca fiind „teribil de nefericite” și a subliniat că nu au afectat dezvoltarea jocului, dar au dus la o intensificare a măsurilor de securitate.

În context, Rockstar a impus revenirea angajaților la birou cinci zile pe săptămână, invocând nevoia de productivitate și securitate. Decizia a fost criticată de angajați și de IWGB, care susțin că studioul a încălcat promisiunile anterioare și refuză să colaboreze cu muncitorii pe tema condițiilor de lucru.

Aceste tensiuni intervin într-un moment critic pentru Rockstar, care se pregătește să livreze unul dintre cele mai așteptate jocuri video din toate timpurile, în timp ce încearcă să mențină secretul asupra detaliilor și să gestioneze provocările interne privind drepturile angajaților și securitatea informațiilor.

